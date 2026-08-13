Intensa búsqueda de dos mujeres y un joven: todos desaparecidos en Neuquén

Las tres personas poseen domicilio en la ciudad capital. La Policía solicita información para dar con sus paraderos.

La policía intensificó la búsqueda de tres personas en Neuquén capital.

La policía intensificó la búsqueda de tres personas en Neuquén capital.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió en las últimas horas tres pedidos de ubicación y paradero para encontrar a un joven y dos mujeres con domicilio en la ciudad capital.

En todos los casos las autoridades solicitan a la población que ante cualquier información se comuniquen a la inmediatez.

En primera instancia, las fuerzas de seguridad publicaron la búsqueda de Sara Elisa Vicenta Vilches , de nacionalidad argentina y 31 años de edad.

De acuerdo a la descripción aportada, es de contextura física robusta, posee 1,58 metros de altura, es de tez trigueña, cabello ondulado oscuro y ojos color marrones.

Una búsqueda enmarcada en contexto de violencia familiar

Respecto al último lugar donde fue vista y la vestimenta que utilizaba al momento de ausentarse, no se precisó información.

La intervención para dar con su paradero quedó a cargo del Juzgado de Familia, en situación Ley 2212 de violencia familiar.

Se solicita que ante cualquier dato o información, las personas se comuniquen con la fiscalía interviniente, la oficina de violencia o la unidad policial, en este caso la BAP - DCAEyM al teléfono de contacto (299) 4569787.

Una mujer buscada en la zona del barrio San Lorenzo

Además, las autoridades solicitaron ayuda para dar con el paradero de una mujer de 30 años. Se trata de Ginette Nicolle Soto, de nacionalidad argentina.

La joven posee contextura física delgada, altura de 1,65 metros, tez morena, cabello corto rojo, y ojos color marrones.

Fue vista por ultima vez el 19 de julio de 2026 en la calle Cayasta N° 499, Manzana D, Dúplex 6, Neuquén. Al momento de ausentarse vestia campera negra, pantalón negro y zapatillas marca Nike.

Las autoridades solicitan que ante cualquier informacion, se comuniquen con la unidad policial interviniente, la Comisaría 16° del barrio San Lorenzo al teléfono (299) 4485428 o a la fiscalía de homicidios.

Buscan a un joven en la zona oeste

En paralelo, la policía provincial busca a José Maximiliano Montesino, de 21 años de edad y nacionalidad argentina.

El joven posee contextura física delgada, altura de 1,70 metros, tez trigueña, cabello corto y negro y ojos color marrones.

Respecto al último lugar donde fue visto, se referenció al Hospital Heller, en la zona oeste de Neuquén capital.

Al momento de ausentarse, vestía campera verde oscuro, pantalón marrón y zapatillas negras.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 21° del barrio Melipal, donde solicitan comunicar cualquier información al teléfono de contacto (299) 4705734. Además, está disponible la fiscalía interviniente, la fiscalía de homicidios que recibe cualquier dato relacionado con la búsqueda.

Ambos pedidos de ubicación y paradero fueron emitidos este jueves 13 y toda información aportada es fundamental para la búsqueda.