ANMAT prohibió cosméticos infantiles, desinfectantes e insumos médicos

El organismo nacional detectó productos sin registro sanitario y otros falsificados, por lo que ordenó retirarlos del mercado en todo el país.

La ANMAT prohibió la venta y distribución de cosméticos infantiles que no contaban con registro sanitario ni autorización oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) ordenó la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de distintos cosméticos infantiles , productos domisanitarios e insumos médicos tras detectar múltiples irregularidades vinculadas con su registro y procedencia.

La medida fue oficializada mediante varias disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y alcanza tanto a comercios físicos como a plataformas de comercio electrónico y redes sociales. El organismo explicó que los productos involucrados carecen de la documentación exigida por la normativa sanitaria, lo que impide verificar su origen, composición y condiciones de fabricación.

Además de retirar los artículos del mercado, la autoridad sanitaria notificó a organismos nacionales y provinciales para reforzar los controles y avanzar con nuevas inspecciones.

Qué cosméticos infantiles prohibió la ANMAT

Una de las medidas alcanza a distintos productos cosméticos destinados al público infantil comercializados bajo las marcas Lady Idea, Hold Morning, M’Lundo, Miss Betty y Mocmallure.

Entre los artículos incluidos aparecen perfumes, kits de maquillaje, labiales, gloss y otros productos orientados a niñas, algunos de ellos con imágenes de personajes infantiles.

anmat ok La ANMAT también ordenó retirar del mercado desinfectantes e insumos médicos tras detectar irregularidades durante distintas inspecciones.

Durante inspecciones realizadas en comercios de la Ciudad de Buenos Aires, personal especializado detectó que esos productos no contaban con el rotulado reglamentario ni con la inscripción sanitaria obligatoria.

Al verificar la información en las bases oficiales, los inspectores comprobaron que ninguno de los cosméticos poseía registros válidos.

Frente a esa situación, la ANMAT resolvió prohibir su uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el país, además de solicitar la eliminación de las publicaciones que los ofrecían a través de internet.

El organismo explicó que la ausencia de registros impide garantizar la seguridad, la composición y la trazabilidad de esos productos.

Desinfectantes sin autorización e insumos médicos falsificados

Las disposiciones también alcanzan a la marca H2 Soap, dedicada a la comercialización de desinfectantes, limpiadores y aromatizantes.

La investigación comenzó luego de una denuncia que permitió comprobar que los productos se ofrecían mediante una página web, redes sociales y distintas plataformas digitales sin contar con la habilitación correspondiente ni con registros sanitarios.

La autoridad sanitaria intentó notificar a la empresa responsable en el domicilio declarado, pero no obtuvo respuesta.

Como consecuencia, la ANMAT prohibió todos los lotes comercializados bajo esa marca mientras continúa el procedimiento administrativo.

Otra de las actuaciones se desarrolló en una empresa ubicada en Guaymallén, provincia de Mendoza, donde inspectores detectaron distintos insumos médicos sin registro sanitario.

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Durante el procedimiento encontraron una clipadora quirúrgica y etiquetas correspondientes a electrodos pediátricos cuya autenticidad despertó sospechas.

Posteriormente, la empresa titular de la marca Aesculap, BBraun Medical SA, confirmó que los lotes identificados no coincidían con los registros originales y que las fechas de vencimiento tampoco correspondían con productos legítimos.

Esa verificación permitió concluir que se trataba de insumos médicos falsificados.

Por qué la ANMAT decidió retirarlos del mercado

Las resoluciones publicadas por el organismo buscan proteger la salud pública y garantizar que los productos disponibles para los consumidores cumplan con todos los controles establecidos por la legislación argentina.

La falta de inscripción sanitaria impide conocer con certeza el origen de los artículos, verificar los procesos de elaboración y controlar los ingredientes o materiales utilizados durante su fabricación.

En el caso de los insumos médicos, además, la ausencia de trazabilidad representa un riesgo adicional porque dificulta identificar el recorrido del producto dentro de la cadena de distribución.

La ANMAT recordó que únicamente pueden comercializarse productos cosméticos, productos domisanitarios e insumos médicos que cuenten con las autorizaciones correspondientes y recomendó evitar la compra de artículos cuya procedencia no pueda verificarse.

Como parte de las medidas adoptadas, el organismo también inició un sumario sanitario contra la empresa mendocina involucrada y contra su directora técnica por presuntas infracciones a la legislación vigente.