Quién es la pastelera patagónica que le hizo una torta a Messi para el festejo de cumpleaños con la Selección

Vive en Kansas y recibió un encargo secreto del plantel para sorprender a Lio en su día. Le pidieron que tuviera “sabor bien argentino”. Qué receta ideó.

Quién es la pastelera patagónica que le hizo la torta a Messi para el festejo de cumpleaños con la Selección.

Una pastelera patagónica que vive desde hace años en Kansas City recibió hace unos días un encargo que probablemente la puso ante su máximo desafío como especialista de los manjares dulces : le pidieron que prepara la torta del cumpleaños número 39 de Lionel Messi .

Silvia Miguel tiene un emprendimiento dedicado a recrear sabores argentinos en Estados Unidos. Nació en Comodoro Rivadavia y vivió muchos años en la villa balnearia de Rada Tilly, contigua a la ciudad petrolera de Chubut, según pudo confirmar ADNSUR . Pero desde hace tiempo vive lejos.

El inesperado encargo para el capitán de la Scaloneta le llegó desde Miami .

"Recibí un llamado de un contacto que tenemos ahí a través del negocio, que me preguntó si me animaría a hacerle una torta a Messi", contó en diálogo con Radio Splendid.

El pedido tenía una aclaración. "Era algo muy secreto, porque se lo armaba su grupo chiquito, de sus más allegados", reveló la pastelera chubutense.

Su aceptación de la misión que le proponíann fue inmediata, casi sin pensarlo. Pero unos segundos después, tomó dimensión de la magnitud del encargo.

"Primero dije que sí y después lo pensé. Me senté y dije: Le tengo que a hacer la torta al más grande del mundo. Qué voy a hacer", recordó entre risas sobre una pregunta que, pese al impacto positivo y la emoción, la mortificó un poco.

La consigna: sabor argentino y personalidad de Messi

La presión de ese momento era, principalmente, definir qué torta preparar.

La única indicación que recibió fue que fuera "bien argentina, con un sabor bien argentino”, aunque además había que atender el gusto y la personalidad de Lionesl: “Bien argentino, pero a la vez discreto", explicó Silvia.

Silvia Miguel - la pastelera de Rada Tilly que le hizo la torta de cumpleaños a Messi en el Mundial 2026 - 1200 Silvia Miguel emigró hace años a Estados Unidos junto a su marido.

Con esa premisa, junto a su equipo de Pan Caliente, como se llama su emprendimiento, pergeñó una propuesta con un perfil bien definido.

La torta que preparó para Messi

La elección fue un bizcochuelo de chocolate con dulce de leche y merengue, decorado con alfajores con los colores de la bandera argentina y un diseño inspirado en el tradicional fileteado porteño.

Además de la torta principal, prepararon conitos de dulce de leche y más alfajores para que todo el plantel pudiera compartir el festejo. Cada detalle estuvo pensado para llevar un pedazo de Argentina a la mesa del capitán.

La entrega en el hotel de la Selección

La torta fue entregada personalmente por Silvia y su familia a las 11:30 de la noche en el hotel donde se aloja la delegación argentina.

El acceso, contó, estuvo sujeto a estrictos controles de seguridad.

"Tuvimos que mostrar todo lo que llevábamos. Ya teníamos el permiso para entrar, pero aun así pasamos todos los controles. Nos recibió el utilero, que fue muy amoroso y hasta se sacó una foto con nosotros", relató.

"Sabíamos que en media hora él iba a estar saboreando nuestras cosas con sus amigos", agregó sobre la emoción que sintieron en ese momento..

La historia que explotó en redes y los medios de todo el país

Al día siguiente, el capitán publicó imágenes del festejo con su compañeros de la Selección en sus redes sociales, todos abrazados frente a la torta de Silvia.

La foto se viralizó y horas más tarde, trascendió el dato de la pastelera argentina detrás del manjar que aparecía sobre la mesa, con un "39" bien visible.

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Sucede que en las redes del emprendimiento de Silvia tampoco dejaron pasar la oportunidad de promocionar la torta que acababan de hacerle al mejor futbolista del mundo.

El teléfono de Silvia no paró de sonar. "Esto hoy explotó, de verdad. Me han llamado de todos lados de Argentina y de medios locales de acá", reveló desde Estados Unidos.

Además de torta, banderazo

La torta para Messi no fue su primer vínculo con el Mundial.

Silvia había participado en la organización del multitudinario banderazo de argentinos en Kansas City días antes del cumpleaños de Messi, convocando a cientos de compatriotas para alentar a la Selección ante el arranque de la Copa.

Ahora, ya con la misión de la torta cumplida con éxito, tiene la mirada puesta en el próximo paso.

"Se viene un banderazo dos. Ya lo estamos organizando porque la Selección va a seguir adelante y queremos volver a reunir a los argentinos", anticipó.

Para esta chubutense que, acompañada por su marido, llevó sus sabores bien argentinos al corazón de Estados Unidos, la copa todavía tiene muchos capítulos por escribir.