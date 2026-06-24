Un niño emocionó a todos con una carta especial para Messi por su cumpleaños: "Gracias por acompañar mi infancia"

Manuel, de 8 años, le pidió a su abuela que lo acompañe al streaming Olga para leerle una carta al '10' a pesar que su mamá no lo dejó. Emocionó a todos y se hizo viral.

El mundo no es ajeno a un evento más que especial en el año: el cumpleaños 39 de Lionel Messi , el capitán de la Selección argentina que a pesar de su edad sigue demostrando su vigencia con dos actuaciones estelares en los dos primeros encuentros del mundial 2026. Todos aprovechan para enviarle su mensaje emotivo para celebrar el natalicio pero, también, en forma de apoyo por la situación familiar que lo preocupa en torno a la salud de su padre.

Este miércoles por la mañana, hay una tendencia clara en las redes sociales: #CumpleLeo. Los videos no paran de surgir y entre ellos apareció el de Manuel , un niño de 8 años que a pesar de haber recibido la negativa de su madre, le pidió a su abuela que lo acompañe al streaming Olga para leerle una carta emotiva a Messi . Rápidamente emocionó a todos y se volvió viral. "Quise venir porque le quería mandar una carta a Leo. Le pregunté a mi mamá si podía venir y me dijo que no, entonces vine de sorpresa con mi abuela que me trajo", contó.

Con voz tierna y un sentimiento que se mostraba en su lectura, el niño leyó su escrito en una hoja: "Querido Leo. Te escribí una carta porque se que es tu cumpleaños, espero que te llegue. No quería dejar pasar el día sin decirte lo mucho que significas para mi".

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"Soy un apasionado del fútbol y fanático tuyo. Cuando te veo jugar parece que la pelota y vos son uno solo, es como magia de verdad. Pero lo que más me gusta de vos no es solo cómo jugas, sino cómo sos: siempre ayudas a tus compañeros, nunca te rendis aunque las cosas estén difíciles y cuando ganaste el mundial (Qatar 2022) lloraste igual que todos nosotros. Eso me enseñó que los grandes también sienten y que esforzarse vale la pena", siguió diciendo en un emotivo texto.

"Me da un orgullo enorme que seas argentino. Yo también juego al fútbol en Argentinos Juniors y también tengo un sueño: quiero ser jugador profesional y todas las noches antes de dormir cuando cierro los ojos pido el mismo deseo. Pero no solo pido, también entreno porque mis papás me enseñaron que con esfuerzo, trabajo y muchas ganas, los sueños pueden hacerse realidad", soltó y referenció: "Muchas veces cuando me imagino ese sueño, apareces vos, porque sos la prueba de que los sueños más difíciles pueden hacerse realidad".

El sueño del niño expreso en la carta

"Mi sueño más grande es conocerte algún día, darte la mano, mirarte a los ojos y decirte en persona todo esto que te escribí hoy. Y si algún día tengo la suerte de conocerte, quería que supieras algo: gracias por acompañar mi infancia, cuando sea grande me voy a acordar de muchos goles tuyos pero sobre todo me voy a acordar de la felicidad que nos hiciste sentir. Feliz cumpleaños Leo, que sigas cumpliendo sueños", concluyó.

La tremenda reacción de un niño cuando su papá lo engañó con una llamada falsa con Messi

Lionel Messi es una de las figuras más buscada en la sociedad: en un álbum de figuritas por el Mundial 2026, en la calle para una foto o tan solo para tener un pequeño contacto que rápidamente se convierte en inolvidable para los fanáticos, de todas las edades. Adultos, adolescentes que crecieron viendo su mejor nivel en Barcelona de España, e incluso hasta en niños que disfrutan de su vigencia a sus 39 años, cumplidos este 24 de junio.

En medio del deseo de tener un contacto real con el capitán de la Selección argentina, que convirtió cinco tantos en los primeros dos partidos de la cita ecuménica, los niños también se llenan de ilusión para tener un breve ida y vuelta con su máximo referente. En las últimas horas un niño fue víctima del creativo engaño de su padre con una llamada falsa con el jugador y su reacción se volvió viral.

Cómo fue el momento

Ambos estaban en el living de su domicilio cuando el adulto tomó el teléfono y rápidamente contestó a modo de saludo. "Hola, Messi ¿Cómo andas?". Luego de ese saludo, lo hizo caer en la trampa.

"Tengo acá al hijo mío, no sé si sabe hacer taco. ¿Si sabe hacer lo llevas al mundial? Ah, ¿tiene que saber hacer de cabeza y dominio también?", dijo mientras que el niño seguía las instrucciones debido a que Messi sería quien supuestamente hacía esas preguntas. Luego, preguntó siempre afirmando, una comunicación con Messi: "No sé si sabe el festejo, cómo haces vos con las manos".