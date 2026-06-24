Lionel Messi cumple 39 años: el saludo de Javier Milei y la catarata de mensajes en pleno Mundial 2026

El presidente encabezó los saludos, junto con la AFA, Tapia, la CONMEBOL y el Kun Agüero. El capitán festeja como máximo goleador histórico del torneo.

Lionel Messi cumple 39 años este miércoles y los saludos llegaron desde todos los rincones del planeta. Uno de los primeros en marcar el pulso fue el presidente Javier Milei , que lo saludó en plena fiebre por el Mundial 2026 .

Cerca del mediodía, el mandatario publicó en su cuenta de X un mensaje breve y efusivo: "FELIZ CUMPLE L10NEL...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!". El texto mezcló el saludo personal con el clima mundialista.

El gesto tiene antecedentes. Milei expresó admiración por el capitán en varias ocasiones, aunque ambos nunca se encontraron en persona. En 2025, los dueños del Inter Miami le habían acercado a la Casa Rosada una camiseta firmada por el rosarino.

Un sinfín de mensajes para Lionel Messi

La AFA fue la primera institución en pronunciarse. En su sitio oficial lo presentó como el futbolista que cambió la historia del deporte y repasó los grandes hitos de su carrera, del Barcelona a la Selección.

También se sumó Claudio Tapia. El presidente de la entidad le dedicó un mensaje emotivo en sus redes y cerró con una frase que se volvió tendencia: "gracias por existir, 10".

Embed Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor ❤️ pic.twitter.com/ONqIDXkMS9 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) June 24, 2026

La CONMEBOL acompañó los reconocimientos desde lo continental. A esos mensajes se sumaron clubes, federaciones y figuras del espectáculo, que inundaron las redes con imágenes y videos del capitán.

El propio Messi eligió un tono distinto para su día. Cuando el reloj marcó la medianoche, subió a Instagram un video entrenando en el gimnasio, sin una sola palabra, con la mira puesta en el próximo partido.

El cumpleaños llega en un momento inmejorable. Con un triplete ante Argelia y un doblete frente a Austria, el capitán se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales, con 18 tantos.

Embed #SaludoAlbiceleste



39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial



¡Feliz cumple, capitán!



https://t.co/T0ygZH3WIj pic.twitter.com/76EAczLfhp — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2026

En lo colectivo, el presente también ilusiona. La Selección argentina ya está en los 16avos como líder del Grupo J y cerrará la fase de grupos ante Jordania, en Dallas.

Milei, en tanto, viajará a Estados Unidos a comienzos de julio por una agenda oficial. Desde su entorno aclararon que no asistirá al partido de los 16avos, pese a coincidir con su estadía.