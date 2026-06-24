La tremenda reacción de un niño cuando su papá lo engañó con una llamada falsa con Messi

En el cumpleaños 39 del capitán de la Selección argentina, un fanático le mintió a su hijo con una supuesta llamada. Los gestos del niño.

Lionel Messi es una de las figuras más buscada en la sociedad: en un álbum de figuritas por el Mundial 2026 , en la calle para una foto o tan solo para tener un pequeño contacto que rápidamente se convierte en inolvidable para los fanáticos, de todas las edades. Adultos, adolescentes que crecieron viendo su mejor nivel en Barcelona de España, e incluso hasta en niños que disfrutan de su vigencia a sus 39 años, cumplidos este 24 de junio.

En medio del deseo de tener un contacto real con el capitán de la Selección argentina , que convirtió cinco tantos en los primeros dos partidos de la cita ecuménica, los niños también se llenan de ilusión para tener un breve ida y vuelta con su máximo referente. En las últimas horas un niño fue víctima del creativo engaño de su padre con una llamada falsa con el jugador y su reacción se volvió viral.

Ambos estaban en el living de su domicilio cuando el adulto tomó el teléfono y rápidamente contestó a modo de saludo. "Hola, Messi ¿Cómo andas?". Luego de ese saludo, lo hizo caer en la trampa.

"Tengo acá al hijo mío, no sé si sabe hacer taco. ¿Si sabe hacer lo llevas al mundial? Ah, ¿tiene que saber hacer de cabeza y dominio también?", dijo mientras que el niño seguía las instrucciones debido a que Messi sería quien supuestamente hacía esas preguntas. Luego, preguntó siempre afirmando, una comunicación con Messi: "No sé si sabe el festejo, cómo haces vos con las manos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sintesis13 (@sintesis13)

Cómo empezó Lionel Messi su cumpleaños 39 en pleno Mundial 2026

Lionel Messi cumple 39 años este miércoles 24 de junio y lo hace, una vez más, en el lugar donde transcurrió buena parte de su vida adulta: concentrado con la Selección Argentina. El capitán festeja su aniversario en Kansas City, en plena fase de grupos del Mundial 2026.

El rosarino, nacido el 24 de junio de 1987, llega a la fecha en un momento inmejorable. Días atrás se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, con 18 tantos, tras el hat-trick a Argelia y el doblete a Austria.

Con esos cinco goles en dos partidos, la Albiceleste ya aseguró su lugar en los 16avos de final y lidera el Grupo J con seis puntos. El cierre de la zona será el sábado 27 ante Jordania, en Dallas.

Después de ese estruendoso comienzo en la copa, el capitán argentino comenzó su cumpleaños número 39 posteando el video de una sesión de entrenamiento, concentrado en lo que viene. Además, aseguran que quiere ser titular contra Jordania en el tercer partido de la fase de grupos del torneo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Lionel Messi y una costumbre repetida en su cumpleaños

La imagen no es nueva, 15 de sus últimos 22 cumpleaños los pasó "encerrado" en un hotel por compromisos deportivos: trece con la camiseta argentina y dos defendiendo a sus clubes.

La rutina arrancó en 2004, cuando un llamado de urgencia para el Sub-20 lo obligó a viajar en pleno aniversario. Desde entonces, soplar las velitas en una concentración se volvió casi una norma para el capitán de la Selección.

Su día coincidió con cinco Copas del Mundo —2006, 2010, 2014, 2018 y 2026— y con varias ediciones de la Copa América. Una de las más recordadas fue la de 2021, cuando Rodrigo De Paul, el Kun Agüero y Leandro Paredes le llevaron una vela y una mini torta a su habitación, en el predio de Ezeiza.

Las excepciones fueron pocas. El último cumpleaños verdaderamente relajado lo vivió en 2023, cuando sopló los 36 en su Rosario natal antes de mudarse a Miami. En 2022, los 35 lo encontraron en casa, porque el Mundial de Qatar se jugó en noviembre y no en pleno invierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2069616515817537737&partner=&hide_thread=false #SaludoAlbiceleste



39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial



¡Feliz cumple, capitán!



https://t.co/O0PhpsN7KF pic.twitter.com/wrmRPeuF69 — Selección Argentina (@Argentina) June 24, 2026

Este miércoles, los saludos llegaron desde todos los rincones del planeta. La AFA le dedicó un mensaje institucional bajo el título "El hombre que cambió la historia del fútbol mundial", mientras que la Conmebol lo homenajeó en sus redes sociales. Días atrás, consultado por la prensa, Lionel Scaloni había resumido su deseo en tres palabras: que sea feliz.

En la Argentina, una propuesta viral impulsada por el periodista Rodolfo Barili convocó a cantarle el "Feliz Cumpleaños" de manera sincronizada, a las 10 y a las 22 (hora argentina), bajo el hashtag #CumpleLeo. La idea es que el aliento llegue hasta la concentración en Estados Unidos.

El propio Messi bajó las expectativas sobre lo que pediría frente a la torta. Aseguró que el fútbol ya le "regaló todo" a nivel deportivo y que solo aspira a tener salud para él y para su familia, además de seguir disfrutando de este grupo.

Para muchos, además, este aniversario tiene un sabor especial: podría ser el último cumpleaños que Messi pase vestido de celeste y blanco durante una competencia oficial. A los 39 años, con una vigencia que asombra y un récord histórico bajo el brazo, el capitán afronta el festejo como tantas otras veces, con la cabeza puesta en la pelota y un sueño pendiente: ser bicampeón del mundo con la Selección.