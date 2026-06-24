Mundial 2026 EN VIVO | Agenda: con seis partidos y Brasil como protagonista, se definen tres grupos

Arranca la última fecha de la fase de grupos con seis partidos definitorios. Mirá los horarios en Argentina y dónde ver cada juego en vivo.

El Mundial 2026 entra en una jornada bisagra. Este miércoles 24 de junio se pone en marcha la tercera y última fecha de la fase de grupos, con seis partidos definitorios que dejarán clasificados y eliminados en los Grupos A, B y C.

Por primera vez en el torneo, la FIFA programó los encuentros de cada zona en simultáneo. La medida busca evitar resultados arreglados y garantizar que todos los seleccionados se jueguen el pasaje a 16avos al mismo tiempo.

Para la región no hay actividad de la Selección argentina , ya clasificada a la próxima ronda. Igual sobran atractivos: Brasil, Canadá y México —dos de ellos anfitriones— salen a sellar su lugar entre los mejores.

Mundial 2026: horarios y dónde ver los partidos de hoy

Todos los horarios están expresados en hora de Argentina:

16:00 | Grupo B | Suiza vs. Canadá — BC Place, Vancouver

| Suiza vs. Canadá — BC Place, Vancouver 16:00 | Grupo B | Bosnia y Herzegovina vs. Qatar — Seattle

| Bosnia y Herzegovina vs. Qatar — Seattle 19:00 | Grupo C | Escocia vs. Brasil — Hard Rock Stadium, Miami

| Escocia vs. Brasil — Hard Rock Stadium, Miami 19:00 | Grupo C | Marruecos vs. Haití — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

| Marruecos vs. Haití — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 22:00 | Grupo A | Chequia vs. México — Estadio Azteca, Ciudad de México

| Chequia vs. México — Estadio Azteca, Ciudad de México 22:00 | Grupo A | Sudáfrica vs. Corea del Sur — Estadio Monterrey

La transmisión, según la grilla difundida, se reparte entre TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+. El duelo Escocia-Brasil va además por Telefe y Disney+ Premium, lo que lo deja al alcance de la TV abierta.

Qué se espera de los encuentros de este miércoles

En el Grupo A, México ya está clasificado y como líder, mientras Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica pelean por el segundo boleto. En el Grupo B, Suiza y Canadá llegan igualados en la cima y definen entre sí quién termina primero. Bosnia y Qatar, con apenas una unidad, casi sin chances, buscan despedirse con un triunfo.

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El plato fuerte está en el Grupo C. Brasil y Marruecos comparten la punta con cuatro puntos y Escocia, tercera con tres, sueña con dar el golpe. El conjunto que dirige Carlo Ancelotti necesita sumar para asegurar el liderazgo y evitar sorpresas en el cruce de octavos.

Alrededor del seleccionado brasileño crece, además, una expectativa extra: trascendió que Neymar podría tener minutos en esta última fecha, aunque desde el cuerpo técnico no lo confirmaron de manera oficial.

Haití, ya eliminado, jugará por el honor frente a los marroquíes. Con un cierre de zona tan parejo, cualquier resultado puede reordenar por completo la tabla y modificar los emparejamientos de los dieciseisavos de final.

La jornada promete tensión de principio a fin: seis partidos, tres grupos resueltos y los primeros nombres firmes rumbo a la fase de eliminación directa del Mundial que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.