La insólita historia de Medina con un gomero que no lo reconoció y criticó a la Selección Argentina

El lateral izquierdo, que fue una de las novedades de Lionel Scaloni en la última Copa del Mundo, repasó la anécdota.

Facundo Medina había contado días atrás una insólita anécdota después de la final del Mundial 2026 , cuando fue a una gomería y terminó discutiendo con un hombre que no lo había reconocido. Según relató el jugador de la Selección Argentina , el gomero lo criticó sin saber que estaba hablando con uno de los futbolistas del plantel.

Ahora, el propio protagonista de la historia dio su versión y reconoció que no se había dado cuenta de quién tenía enfrente. “Una sorpresa total. Vino acá a mí negocio y no lo reconocimos. Estábamos muy en nuestro trabajo. Yo me puse a charlar con él como cualquier cliente”, contó.

El hombre también admitió que la conversación giró alrededor de la derrota argentina en la final y que fue muy duro con el equipo. “Hablamos de fútbol como una hora y creo que le dije que regalaron el Mundial. Le dije que yo no entendía nada de fútbol y se me reía”, reveló.

Todo cambió cuando una vecina advirtió quién era el cliente que estaba en la gomería. “Después se acerca una señora de la esquina, la panadera, y le dice a mi señora: ‘tenes a un jugador en tu gomería, ¿no te diste cuenta?’ Y cuando le empiezan a pedir fotos, yo me quedé a un costado y me puse a llorar, pensando ‘nah, no puede estar acá’. Me decía que no llore, me abrazaba y yo me puse peor”, cerró.

Facundo Medina habló sobre las teorías conspirativas acerca de la final del Mundial 2026

Facundo Medina regresó a Villa Caraza después de disputar la final del Mundial 2026 y aprovechó el encuentro con los vecinos para pedirles a los hinchas que no crean en las teorías que comenzaron a circular tras la derrota de la Selección argentina ante España.

El defensor del Olympique de Marsella estuvo acompañado por José Manuel “Flaco” López, otro de los integrantes del seleccionado de Lionel Scaloni, y ambos fueron recibidos por una multitud en el barrio de Lanús en el que Medina pasó buena parte de su infancia.

Desde un balcón y frente a los hinchas que se acercaron para saludarlos, el zaguero tomó la palabra y fue contundente respecto de las versiones conspirativas que aparecieron en redes sociales después de la final.

“No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces”, manifestó Medina, en sintonía con las declaraciones que anteriormente habían realizado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y Roberto Ayala.

El futbolista de 27 años también intentó poner en perspectiva el dolor generado por haber quedado a un paso del bicampeonato mundial: “Hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida. Hay que ser buena gente”.

Medina tuvo una importante participación durante el Mundial y disputó cinco encuentros, incluida la final frente a España, que terminó con victoria europea por 1 a 0 en el alargue.

Además, el defensor reconoció el impacto que tuvo la derrota dentro del propio plantel y explicó por qué varios futbolistas decidieron no regresar a Buenos Aires en el vuelo oficial de la delegación.

“Estamos muy tristes por haber perdido. También nosotros estamos así. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes”, expresó. Y agregó: “Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida”.