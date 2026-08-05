El contundente posteo de Lisandro Martínez sobre la Ley de Tierras

El defensor de la Scaloneta, que ganó todo con la selección, se expresó en sus redes sociales.

Lisandro Martínez volvió a utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre un tema de actualidad. En esta oportunidad, el defensor de la Selección Argentina manifestó su rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional.

" Las tierras argentinas no se venden ", escribió el zaguero en una historia publicada en sus redes, acompañando el mensaje con emojis de enojo y signos de exclamación para enfatizar su postura.

La publicación se dio en el marco del debate por la modificación de la normativa vigente, una iniciativa que será tratada en el Congreso y que plantea eliminar las restricciones actuales a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.

Mientras el Ejecutivo sostiene que el objetivo de la reforma es promover la llegada de inversiones, distintas organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos convocaron a una movilización frente al Congreso bajo la consigna "Argentina no está en venta", prevista para este jueves 6 de agosto.

Además de expresar su postura, Martínez compartió un video difundido por Amnistía Internacional, entidad que también adhirió a la convocatoria. En ese material se afirma que "defender la tierra es defender los derechos humanos" y se cuestiona la posibilidad de eliminar el límite del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales establecido por la legislación actual.

"Lisandro Martinez":

Por su mensaje contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pic.twitter.com/vVGOekl4Gy — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 5, 2026

Hasta el momento, el defensor surgido de Newell's es el único integrante del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en 2026 que se manifestó públicamente sobre este tema.

La convocatoria también recibió el respaldo de distintas figuras del espectáculo. Entre ellas estuvo Tini Stoessel, pareja de Rodrigo De Paul, quien compartió en sus redes el mensaje: "La patria no se vende", sumándose al rechazo de la iniciativa.

Tras la final del Mundial: "Cuidemos nuestro país"

El posteo que Martínez hizo tras la final contra España fue, de alguna manera, un anticipo.

"Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta", comenzó el escrito, en el que no dejó fuera a nadie: compañeros, cuerpo técnico, directivos, médicos, cocineros, utileros y "cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera".

El futbolista del Manchester United también tuvo un párrafo exclusivo para los hinchas, a quienes definió como el motor de un equipo que supo conectar con el país como pocas veces en la historia: "Por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo".

Felicitaciones al campeón y mensaje para la gente

En un gesto de grandeza, Lisandro Martínez felicitó a España por su "merecido título", pero rápidamente dirigió su mensaje al pueblo argentino con una frase que resonó fuerte: "El resultado no define el camino recorrido".

Y profundizó: "Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir. Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos".

Una frase que quedó grabada

El defensor cerró su mensaje con una reflexión que encendió las redes: "Recuerden que 'la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'". Una declaración de principios que, sin mencionar nombres, dejó entrever que el equipo no se rinde ante las críticas ni las burlas de los detractores.

Finalmente, agradeció a todos los argentinos y lanzó un pedido que trasciende el fútbol: "Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!".