El particular comentario de Tagliafico en el posteo de Lisandro Martínez

El oriundo de Entre Ríos, que brilló con la Selección argentina en el Mundial 2026, se emocionó en su llegada a Gualeguay.

Lisandro Martínez tuvo un paso por Gualeguay, Entre Ríos, su lugar natal, luego del Mundial 2026 donde consiguió el subcampeonato con la Selección argentina en un desarrollo del torneo donde logró tener un gran desempeño. Allí recibió el cariño de la gente que se acercó a un predio para ver su figura y poder saludarlo en forma de agradecimiento.

Este miércoles el jugador lanzó un fuerte posteo donde descargó toda su emoción por el cariño. "No hay mejor abrazo que el de tu gente. Volver a Argentina y reencontrarme con tanta gente, especialmente en Gualeguay, fue un regalo enorme para mí y para mi familia. Gracias a todos los que viajaron desde distintos lugares para compartir ese momento", comenzó diciendo en el escrito.

Luego, cerró: "Gracias a cada persona que estuvo ahí y a todos los argentinos que me acompañan siempre. Ese apoyo significa muchísimo y me da todavía más fuerzas para seguir representando a nuestro país. Me llevo este recuerdo para toda la vida. Los quiero mucho". A estas palabras, Nicolás Tagliafico , otro de los jugadores que brilló en el certamen, le respondió el posteo con un pícaro comentario.

Qué dijo Tagliafico

En los comentarios del posteo, el lateral izquierdo lanzó un particular mensaje que hizo estallar de risa a todos. "Yo te voto", escribió el jugador de forma pícara, haciendo alusión a que sus imágenes y el evento asemejaban a la candidatura de una figura política.

Tras la gran final que jugó en el Mundial, Nicolás Tagliafico podría irse a la Premier League

Nicolás Tagliafico fue uno de los puntos altos de la Selección argentina en el Mundial 2026. Fue un baluarte, que con su rendimiento logró anular a Lamine Yamal en la final que disputó ante España. Ese rendimiento insoslayable y que fue destacado a nivel mundial por la entrega, hizo que algunos clubes internacionales posen los ojos sobre él.

En las últimas horas trascendió que dos clubes importantes podrían buscar al lateral izquierdo de 33 años e intentarían sacarlo del fútbol de Francia.

Qué trascendió

Según dio a conocer el medio deportivo Bolavip, el jugador estaría atravesando los últimos días en el Olympique de Lyon de Francia. Entre la información, afirmaron que desde el entorno del jugador desean que salga del país luego de cuatro años en el conjunto.

Ante esta posibilidad, también dejaron trascender que el grupo del griego Evangelos Marinakis, que es propietario del Nottingham Forest y el Olympiakos de Grecia, buscaría llevarse al jugador. Cabe destacar que el jugador tiene contrato hasta diciembre de 2027, lo que necesitará de una negociación para que pueda concretarse la salida.

Más allá de las especulaciones, no se confirmaron detalle sobre la negociación y se espera por conocer información oficial.

La palabra de Tagliafico sobre el subcampeonato

"Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dió todo.

Gracias a todos los argentinos por acompañarnos durante cada paso de este Mundial. Nos hicieron sentir su apoyo desde el primer hasta el último día.

Vamos Argentina, siempre"