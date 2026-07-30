La insólita denuncia del Atlético de Madrid al Barcelona por el caso Julián Álvarez

La institución de la capital está en disputa por la ficha del delantero argentino, pretendido por los catalanes.

La disputa por Julián Álvarez no para de crecer y sigue escalando hasta niveles impensados. Mientras el cordobés sigue de vacaciones, en Europa arde todo con un expediente que promete capítulos calientes. El Atlético de Madrid presentó una denuncia formal ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contra el Barcelona , acusándolo de haber negociado directamente con el delantero argentino a sus espaldas , cuando todavía tiene contrato vigente hasta 2030 .

Según informó este miércoles el diario Mundo Deportivo , el club catalán ya fue notificado oficialmente y en los próximos días recibirá el plazo para presentar sus descargos.

Pero desde la dirigencia azulgrana confían en que la denuncia no prosperará y ya tienen su as bajo la manga. Alegan que fue el propio jugador quien pidió salir en público el pasado 22 de junio , en pleno desarrollo del Mundial 2026 , y que eso deja en evidencia que no hubo ningún "acoso" ni maniobra rara por parte del Barça.

Ahora, si de posturas firmes se trata, el Atlético no se queda atrás. Al contrario, cerró la puerta con llave y tiró la llave. El presidente Enrique Cerezo fue claro como el agua: "Julián no está en venta". Y para que no quedaran dudas, el CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín, salió en un video oficial y soltó una frase contundente: "ni 100, ni 150, ni 200 millones de euros alcanzarían para llevarse al cordobés. ¿Se entendió? No hay plata que alcance".

Mientras tanto, el futuro de Julián Álvarez sigue en el aire. El argentino, que tras ser subcampeón del mundo con la selección disfruta de sus días libres, espera una definición mientras la novela suma un nuevo capítulo. Lo que es seguro es que esta historia recién empieza, y acá, en Argentina, vamos a estar con el ojo bien abierto porque el pibe ya mostró que quiere dar el salto. ¿Se viene un final feliz para el Barça o el Atlético no afloja? El tiempo, y los abogados, lo dirán.

Gentileza @FIFA

Qué dijo Julián durante el Mundial

En medio de la alegría Argentina por lograr la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026, una declaración de uno de sus futbolistas principales hace ruido a nivel internacional. Es que tras el 2-0 sobre Austria, con un Lionel Messi goleador y récord, Julián Álvarez respondió sobre su futuro.

El delantero, cuyo pase pertenece al Atlético de Madrid, es uno de los futbolistas más codiciados del mercado de pases.

En la zona mixta del estadio de Dallas, la "Araña" declaró: “No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”.

Cabe recordar que la cláusula de la recisión de Julián es de 500 millones de euros y que la directiva ya ha mostrado claras intenciones de no venderlo por una cifra menor.

Con apenas 26 años, está llamado a seguir en la élite y anotando goles importantes. Es sabido el interés del Barcelona por contratarlo y también fue pública una oferta del Real Madrid, que informó que le rechazaron su ofrecimiento, en una movida pocas veces vista de un club que da explicaciones por una negociación que no prosperó.

Algunos rumores en Europa también han vinculado al jugador surgido en River con un posible traspaso a Arsenal o Paris Saint Germain, los últimos dos finalistas de la Champions.