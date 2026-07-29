Los mejores memes de la derrota de River ante Gimnasia y Esgrima La Plata

Los del Chacho Coudet sumaron su tercera derrota al hilo en el segundo semestre del año: perdieron con Aldosivi, Barracas Central y ahora el Lobo.

Las redes sociales no perdonaron a un River que no encuentra respuestas. El equipo de Eduardo Coudet sumó su tercera derrota al hilo al caer contra Gimnasia y Esgrima La Plata en El Bosque por 1 a 0. Antes, la eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina y la histórica derrota frente a Barracas Central en el Monumental.

De esta forma, los internautas se desquitaron con los mejores memes , con varios jugadores apuntados por el bajo nivel del Millonario desde el inicio del segundo semestre. Los hinchas de River, a pesar del dolor de la derrota, no dejaron de lado su creatividad. Mientras que los hinchas de Boca gozaron el mal momento del clásico rival.

River perdió por 1 a 0 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido disputado esta noche, en el estadio Juan Carmello Zerillo, por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

cuando fue la última vez que disfrutamos viendo un partido de River pic.twitter.com/77fWyw6hKb

Realmente es muy trágico el año de River. Y todavía falta jugar la sudamericana pic.twitter.com/1BlWvdavnC

Que River tenga este mediocampo es un atentado al fútbol. Cómo pretendés jugar bien así? https://t.co/eersVCmTAa

*che no entiendo porque river juega tan mal* los borrados del plantel en el conteiner: pic.twitter.com/LwJGepo7Y9

Cuando Veo Que River esta perdiendo Pero boca siempre supera los papelones de River pic.twitter.com/4IFbPT1PJP

no me acuerdo la última vez que river jugo bien un partido pic.twitter.com/fHvvVOnOpG

El mediocampista Alexis Steimbach convirtió el único tanto del encuentro a los 35 minutos del segundo tiempo en lo que fue su primer tanto en el torneo.

Por otro lado, el equipo dirigido por Eduardo Coudet obtuvo su segunda derrota consecutiva en el campeonato y la tercera si se suma la caída por la Copa Argentina ante Aldosivi en Salta.

El primer tiempo fue equilibrado, ya que River manejó más la pelota en el inicio, aunque Gimnasia emparejó el desarrollo y ambos generaron situaciones.

El arquero Nelson Insfrán evitó el gol tras un remate de Joaquín Freitas y luego Lucas Beltrán falló el rebote. Del otro lado, Jeremías Merlo armó una buena acción individual que terminó con un disparo desviado de Ignacio Miramón.

En el complemento, el equipo dirigido por Ariel Pereyra ganó protagonismo y tras un centro desperdiciado por Agustín Auzmendi, una nueva pelota enviada desde la izquierda encontró solo a Steimbach, que definió de cabeza para establecer el 1-0.

Luego el propio delantero estrelló otro intento en el travesaño. River buscó el empate hasta el final, pero un defensor local despejó sobre la línea la última ocasión y selló el triunfo del Lobo.

Síntesis del partido

Torneo Clausura.

Fecha 2.

Grupo B.

Gimnasia 1-0 River.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Juan Carmelo Zerillo. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. VAR: Germán Delfino.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández; Jeremías Merlo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva; Tomás Galván, Ángel Correa; Joaquín Freitas; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Goles en el segundo tiempo: 35m Alexis Steimbach (G).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Fausto Vera por Arambarri (R); 16m Facundo González por Acuña (R); Rafael Santos Borré por Beltrán (R); 20m Augusto Max por Seoane (G); Maximiliano Zalazar por Merlo (G); 26m Facundo Colidio por Correa (R); 30m Juan Cruz Cortazzo por Giampaoli (G); 36m Lautaro Pereyra por Silva (R); 38m Nicolás Barros Schelotto por I. Fernández (G).