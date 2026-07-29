Qué es y cómo jugar Copero: el videojuego virtual de fútbol viral, gratis y adictivo

Funciona desde el navegador y permite crear la carrera de un futbolista. En muy pocos minutos se puede ganar un Mundial, la Champions o el Balón de Oro.

Un nuevo fenómeno se instaló entre los fanáticos del fútbol . Se trata de El Copero: Convertite en leyenda , un simulador gratuito que permite crear un jugador desde cero y acompañar toda su carrera profesional mediante la toma de decisiones. Su formato simple, rápido y pensado para compartir en redes sociales lo convirtió en uno de los juegos de fútbol virales del momento.

A diferencia de los tradicionales videojuegos de fútbol , El Copero no propone disputar partidos con controles ni gráficos de última generación. La mecánica consiste en elegir entre distintas opciones que aparecen durante la carrera del futbolista, mientras el azar define buena parte del resultado final. Esa combinación de estrategia e imprevisibilidad terminó atrapando a miles de usuarios.

La experiencia comienza con la creación del futbolista. El usuario debe definir el apellido, la nacionalidad, el número de camiseta, la pierna hábil y la posición en la cancha. Luego, el sistema asigna un club para el debut profesional y comienza una carrera que avanza en bloques de una (intensa), dos (normal) o tres (exprés) temporadas.

A medida que pasan los años, aparecen diferentes situaciones que obligan a tomar decisiones. El jugador puede elegir entre entrenar más duro, mejorar la alimentación, cambiar de club, aceptar una cesión, pelear por un lugar entre los titulares o incluso tomarse vacaciones después de conseguir un título.

Cada elección tiene consecuencias que pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, después de ganar una Copa Libertadores, el usuario puede optar por corregir su dieta o descansar unos días. El sistema decidirá aleatoriamente si esa decisión mejora el rendimiento, provoca una lesión o abre la puerta a una transferencia hacia un equipo más importante.

El desempeño también influye en las convocatorias a la selección nacional, las ofertas desde clubes de mayor nivel y la posibilidad de conquistar títulos como la Champions League, la Copa Libertadores, el Mundial o incluso el Balón de Oro.

Una carrera de 20 años en apenas unos minutos

Uno de los principales atractivos del juego es su velocidad. En menos de dos minutos es posible completar una trayectoria de aproximadamente dos décadas, desde el debut profesional hasta el retiro.

Al finalizar la simulación, el sistema presenta un resumen completo con todos los datos de la carrera: clubes por los que pasó el futbolista, partidos disputados, goles, asistencias, títulos obtenidos y premios individuales. Ese informe final puede compartirse fácilmente en redes sociales para comparar resultados con amigos.

Por qué se volvió viral

El crecimiento de El Copero coincidió con el cierre del Mundial y encontró un terreno ideal entre los hinchas que buscaban prolongar la emoción del fútbol. La difusión de streamers e influencers como Davo Xeneise, Tomás Rebord y Luquitas Rodríguez impulsó todavía más su popularidad.

Su éxito también se explica por una fórmula sencilla: partidas breves, reglas fáciles de entender, resultados impredecibles y la posibilidad de publicar cada carrera en redes sociales, una dinámica similar a la que en su momento popularizó juegos como Wordle.

Sus creadores y el equipo

Jerónimo Grinovero, desarrollador de software e hincha de River, y Federico Zbogar, periodista deportivo e hincha de Racing, son los creadores de Copero. El equipo lo completa Gonzalo Acedo como community manager, hincha de Boca.

Según sus creadores, el objetivo de Copero es reunir información deportiva, estadísticas, calendarios y herramientas de entretenimiento en un mismo lugar, con una experiencia rápida, sencilla y accesible desde cualquier dispositivo. Mientras tanto, El Copero continúa sumando jugadores y se consolida como uno de los pasatiempos futboleros más compartidos del momento.

Dónde jugar a El Copero

El simulador está disponible de manera gratuita desde su sitio web Copero, donde no es necesario descargar aplicaciones ni registrarse para comenzar una partida. Puede jugarse desde cualquier navegador, tanto en computadoras como en teléfonos celulares y tablets.

Además del simulador "Convertite en leyenda", el sitio incluye otros entretenimientos relacionados con el fútbol, como un test de ideología futbolera que propone descubrir el perfil de cada hincha mediante una serie de preguntas.