Qué dice el informe arbitral sobre la expulsión de Enzo Pérez tras protagonizar un escándalo en la Primera Nacional.

El ex River fue protagonista de un polémico momento en el partido entre Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro de Salta.

Deportivo Maipú cayó por 1 a 0 frente a Gimnasia y Tiro en su visita a Salta por la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional 2026 . Y, en un cierre de partido marcado por un arbitraje polémico, se vivió la descontrolada expulsión de Enzo Pérez .

Las emociones y la controversia se desataron pasados los 70 minutos del complemento, cuando el árbitro Gastón Monzón Brizuela sancionó penal en favor del conjunto local luego de una infracción cometida por Nicolás Fernández sobre Walter Montoya. Lautaro Gordillo se hizo cargo de la ejecución, pero el remate fue contenido de manera brillante por el arquero Nahuel Galardi. Sin embargo, la historia cambió de rumbo de inmediato: el asistente levantó la bandera por un supuesto adelantamiento del guardameta sobre la línea de gol y el juez principal ordenó la repetición, desatando la furiosa reacción de todo el plantel mendozino.

En medio de los tumultos y los intensos reclamos hacia la terna arbitral, Matías Viguet y Enzo Pérez vieron la tarjeta roja por doble amonestación. El experimentado mediocampista de 40 años, quien había regresado recientemente a la institución donde dio sus primeros pasos profesionales tras rescindir su vínculo con Argentinos Juniors, perdió completamente la compostura.

"Enzo Pérez"



Porque el experimentado jugador de Deportivo Maipú se fue expulsado ante Gimnasia y Tiro de Salta y se puso cara a cara con el cuarto árbitro. pic.twitter.com/uJfMqKe5Oj — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 26, 2026

El exjugador de River Plate y Estudiantes de La Plata se plantó cara a cara con Monzón Brizuela para protestar y, en su retirada, realizó un explícito gesto de robo hacia las tribunas. Lejos de calmarse, la situación escaló cuando se dirigía hacia los vestuarios: quedó cara a cara con el cuarto árbitro, al que le reclamó con suma vehemencia, obligando a compañeros y auxiliares a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores. Pérez se marchó del campo insultándose con todo el mundo, una actitud que lo dejará al margen por varias fechas y lo expone a una dura sanción disciplinaria.

El duro informe arbitral

Con Deportivo Maipú protestando airadamente, a los 79 minutos Lautaro Gordillo volvió a ejecutar la pena máxima y esta vez no falló, decretando el 1 a 0 definitivo para Gimnasia y Tiro. Con dos futbolistas menos en cancha, los dirigidos por Mariano Echeverría carecieron de respuestas anímicas y futbolísticas para revertir el marcador, debiendo regresar a Mendoza con las manos vacías de su excursión por Salta.

En las horas posteriores al tumultuoso final, El Gráfico tuvo acceso exclusivo al informe confeccionado por el árbitro Gastón Monzón Brizuela, el documento oficial que detalla los motivos precisos de la expulsión del mediocampista.

El texto oficial redactado por el colegiado expresa textualmente: "Expulsado del juego a los 74 minutos por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza, realizar gestos con ambas manos mostrándole a todo el estadio en señal de robo, y luego de recibir la tarjeta roja al retirarse intentó increpar al cuarto árbitro". Cabe destacar que, pese a las versiones periodísticas que habían circulado con fuerza en las horas posteriores al cotejo sobre un presunto escupitajo del volante hacia las autoridades, dicho accionar no figura mencionado en el informe oficial del arbitraje.