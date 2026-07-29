Continúa el éxodo en River: el jugador que rescindió su contrato

Uno de los futbolistas marginados del plantel profesional no encontró equipo y se optó por liberarlo de mutuo acuerdo.

Stefano Di Carlo, presidente de River, avisó que sería un mercado de pases con muchas salidas.

La banda del container en River tiene un miembro menos: Alex Woiski , que llegó libre desde el Mallorca y firmó contrato con una clausula de rescisión de 100 millones de dólares, acordó la desvinculación del club por mutuo acuerdo sin haber jugado un solo minuto en la primera.

El juvenil argentino-español llegó al club con la etiqueta de ser "el nuevo Alejandro Garnacho": una joya proveniente desde Europa que fue presentado con bombos y platillos por la dirigencia, junto al entonces entrenador Marcelo Gallardo , en julio de 2025.

Un año después, el jugador formaba parte de la lista de futbolistas marginados por la dirigencia comandada por Stefano Di Carlo tras la limpieza anunciada para el presente mercado de pases. Sin equipos interesados en él, la decisión fue liberar ese contrato para reducir la masa salarial del plantel.

En su paso por el Millonario, Woiski solamente llegó a jugar 18 partidos en la reserva y no pudo superar las expectativas con las que había llegado a la institución.

De esta forma, ya son cuatro los futbolistas marginados del Millonario que definieron su futuro: Woiski se va libre, Paulo Díaz firmó con Atlanta United, Maximiliano Meza volvió a Independiente y Andrés Herrera se marchó al Columbus Crew.

Quienes permanecen separados del plantel son Matías Viña, Kendry Páez, Ian Subiabre, Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Germán Pezzella y Fabricios Bustos. Sin embargo, los referentes del plantel habrían pedido la reincorporación de estos dos últimos.

River, cerca de sumar un nuevo refuerzo

River habría llegado a un principio de acuerdo con Vélez, para efectuar la transferencia del mediocampista Tobías Andrada desde Liniers a Núñez.

El monto que manejan en las negociaciones ronda entre los 5,5 y 6 millones de dólares por el 60 o 70% del pase y un bonus de 2 o 2,5 millones por un 20% más por objetivos cumplidos.

De esta manera, River estaría cerrando su séptimo refuerzo por 8 millones por el 80% de la ficha de Andrada, mientras que Vélez exige al club "Millonario" que abone la totalidad de la oferta en un solo pago.

De todas formas, las negociaciones siguen en camino y con buen diálogo por parte de ambos clubes para terminar de cerrar, de común acuerdo, el traspaso del mediocampista.

Por su parte, Tobías Andrada disputó, de titular, la primera fecha del campeonato con Vélez y podría seguir durante la siguiente fecha hasta concretar el contrato; el "Fortín" venció a Instituto por 1 a 0 en condición de local, con gol de Manuel Lanzini a los 46 minutos del primer tiempo.

Por su parte, River acumuló una nueva derrota en el comienzo de la segunda etapa de la temporada 2026; se fue derrotado por 1-0 en condición de local, en el Monumental, ante Barracas Central, con gol de Gonzalo Morales a los 22 minutos de la primera parte.

Este resultado se suma al 3-1 recibido por Aldosivi en los 16avos de la Copa Argentina, que lo dejó eliminado y le quitó una de las chances de llegar a la Copa Libertadores del próximo año.

Además, el equipo de Núñez hizo debutar a dos de los refuerzos que movieron este mercado de pases: Nicolás Otamendi y Ángel Correa. Este último había firmado 24 horas antes del encuentro, proveniente de Tigres de México, cerrado en 17 millones en total.

Otamendi llegó junto con Gonzalo Montiel, luego de disputar durante más de 50 días la Copa del Mundo 2026, realizada en Estados Unidos, Canadá y México, proveniente del Benfica, donde quedó libre a mitad de año, y eligió firmar con el club del cual es hincha.