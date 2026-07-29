River empata con Gimnasia La Plata de visitante

El millonario juega en el Bosque luego de dos derrotas consecutivas: ante Aldosivi por Copa Argentina y Barracas Central por la primera fecha del Clausura.

River visitará este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata , por la segunda fecha del Torneo Clausura , en busca de la recuperación luego de su muy flojo inicio de semestre.

El encuentro, programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Juan Carmelo Zerillo y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

El Millonario dominó la posesión durante los primeros minutos del partido, pero la situación más clara fue para el Lobo: Nacho Fernández remató solo desde fuera del área y se fue por encima del travesaño.

Los siguientes minutos, River empezó a sufrir en La Plata. Correa encendió una alarma por una molestia física, aunque avisó que podía continuar, y Gimnasia aprovechó ese tramo para instalarse cerca del área visitante.

El Lobo generó varias aproximaciones y tuvo la chance más clara con un cabezazo de Giampaoli que pasó muy cerca del arco de Beltrán, en un momento en el que el equipo de Coudet quedó incómodo y con dificultades para controlar el partido.

Sobre el cierre de la primera etapa, el desarrollo se hizo más abierto. El visitante respondió con un intento de Correa y luego tuvo una situación clarísima con Freitas, que quedó mano a mano ante Insfrán, aunque la acción terminó invalidada por offside.

El Lobo también encontró espacios: Merlo apareció dos veces por izquierda, primero con un remate cruzado que se fue cerca y después con una gran jugada que terminó en un disparo potente de Miramón contra la parte externa de la red.

Las formaciones de River y Gimnasia La Plata

Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván; y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.