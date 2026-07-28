El escándalo de River: las fotos en redes de "la banda del container", el pedido de amnistía y a dónde se iría Maxi Salas

Una dirigencia perdida, jugadores apartados que todavía tienen contrato y el equipo de Coudet que arrancó muy mal el semestre.

El comienzo del segundo semestre para River fue pésimo. Entre las decisiones dirigenciales y técnicas, sumados al bajo rendimiento futbolístico, el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina por el modesto Aldosivi y cayó de local ante Barracas Central, en el inicio del Clausura.

La pretemporada fue extraña, con apenas 15 jugadores de campo que se entrenaron en España. Todo partió de la decisión del presidente, Stéfano Di Carlo , y su flamante director deportivo, Pablo Longoria, de apartar a varios profesionales que todavía tienen contrato con el argumento de que habían rendido poco.

Pocos de ellos tuvieron propuestas económicas y se encuentran entrenando en el predio que River está acondicionando sobre la avenida Cantilo , donde se improvisan trailers como vestuarios, ya que el lugar se encuentra en plena obra.

De allí surgió la risueña frase "la banda del container", luego de que se difundieran fotos de los futbolistas marginados dentro de un container. Tanto el peso de algunos nombres como la visita de Santiago Beltrán y Marcos Acuña a sus ahora excompañeros hicieron mucho ruido en el Mundo River.

Si bien es cierto que ninguno rindió el semestre pasado, también es real que la decisión de marginarlos conspira con la posibilidad de venderlos o cederlos a préstamo. Mientras tanto, Germán Pezzella, Maxi Salas, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Maxi Salas y Fabricio Bustos siguen cobrando sus sueldos, que en algunos casos son bastante alts.

Los mundialistas Matías Galarza Fonda, Kendry Páez y Kevin Castaño se sumaron a ese grupo en los últimos días, al igual que Matías Viña y Alex Woiski.

En cuanto a números, son más de 41 millones de dólares: 13 por Castaño, 10 por Salas, cinco por Bustos, 4,5 por Pezzella, cuatro por Galoppo, cuatro por Galarza Fonda y 500 mil por el préstamo de Viña. Todo esto sin incluir salarios, primas ni gastos contractuales.

Solo dos tuvieron otro destino: Paulo Díaz pasó al Atlanta United y Maximiliano Meza regresó a Independiente.

La presencia de Acuña y Beltrán sugirió que la decisión de separar a los jugadores no cayó bien en el plantel que sigue "en funciones". En medio de un clima enrarecido, trascendió que algunos futbolistas le habrían pedido a la dirigencia y/o a Coudet que Pezzella fuera reincorporado, pero la respuesta habría sido negativa.

En el medio, Juanfer Quintero se enfrentó públicamente al técnico con una entrevista en la que evidenció una falta de profesionalismo alarmante para tratarse de un referente. El colombiano hizo lo que quiso por tercera vez con el club y la dirigencia le rescindió el contrato sin recibir nada a cambio, cuando lo pagó más de dos millones de dólares hace un año.

Desde lo futbolístico, River no tiene un solo jugador en el plantel con las características de Quintero.

Mientras tanto, Nicolás Otamendi se sumó tras el Mundial y fue capitán con apenas un par de entrenamientos. Ángel Correa costó más de 15 millones de dólares y también arribó para ponerse la camiseta y jugar. Los dos dieron la cara en la derrota ante Aldosivi, pero igual la sensación es que con lo que tiene a River no le alcanza.

Con Di Carlo y Longoria tomando decisiones, no queda claro el rol de Enzo Francéscoli y Leonardo Ponzio como trabajadores del club que, supuestamente, tenían incidencia en la gestión del fútbol profesional.

Se habla de la llegada de más refuerzos para los próximos días.

Si bien Eduardo Coudet parece el menos responsable de todos, ya lleva 20 partidos al frente de un equipo que cada vez juega peor. Con mejores resultados que juego, estuvo a cinco minutos de ser campeón del Apertura, un torneo durante el cual los jugadores fueron insultados por la gente en más de una oportunidad.

Las declaraciones del técnico tras la eliminación de Copa Argentina apuntaron a que la marginación de jugadores fue una decisión de la dirigencia. Ese reconocimiento público de Coudet también resultó raro.

Qué pasará con Maxi Salas

Este martes, el periodista especializado en mercado de pases, César Merlo, indicó que River e Independiente Rivadavia de Mendoza negocian un posible préstamo de Maxi Salas.

El Millo le pagó a Racing ocho millones de dólares hace un año por el delantero, que no se pudo afirmar como titular. La operación total fue de diez palos verdes.

La lepra mendocina está jugando la Copa Libertadores y sería un destino seductor para el zurdo.