Hizo el gol de la victoria sobre River y al día siguiente fue denunciado por violencia de género

Mientras el fútbol celebraba su regreso con el Torneo Clausura 2026, una historia paralela apareció en las redes sociales y puso en el centro de la escena a uno de los futbolistas que había sido noticia por sus logros deportivos. Gonzalo Morales , delantero de Barracas Central , vivió horas de contrastes: el sábado fue el héroe del partido ante River al marcar el único gol del encuentro, pero al día siguiente su nombre comenzó a circular por un motivo muy diferente.

Su expareja, identificada como Karen , publicó un extenso descargo en su cuenta de Instagram donde expuso una serie de graves acusaciones contra el jugador. Según el relato de la joven, durante el tiempo que compartieron, e incluso hasta el día anterior a la publicación, habría sido víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte del deportista. El testimonio incluye episodios de agresiones con golpes, tirones de cabello, asfixia y amenazas de muerte , además de situaciones de encierro en la vivienda que compartían mientras Morales asistía a los entrenamientos.

Karen también reveló que la denuncia judicial ya fue presentada , y que su decisión de hacer público el caso responde a la necesidad de romper el silencio y servir de ejemplo para otras mujeres que atraviesan situaciones similares. "El silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre", escribió en uno de los pasajes más contundentes de su mensaje, dejando claro que el miedo ya no la detiene.

Pruebas y amenazas: el relato que conmueve en las redes

El posteo de la joven no se limitó a palabras. Acompañó su denuncia con imágenes de moretones en su rodilla izquierda y en su ojo derecho, así como capturas de conversaciones privadas con el futbolista y con la madre de él. En una de esas charlas, fechada en mayo de este año, la madre del jugador expresaba comprender su situación y aseguraba sentir empatía por lo que estaba pasando, aunque la joven sostiene que luego recibió amenazas por parte de otros familiares, quienes le habrían advertido que "con plata se arregla todo" y que nadie le creería si denunciaba.

Morales, por su parte, no respondió a los mensajes que ella le envió en busca de alguna explicación o disculpa, según muestran las capturas. El silencio del futbolista se extiende también al plano público: ni él ni el club Barracas Central han emitido pronunciamiento oficial hasta el momento, pese a la viralización de la denuncia en las últimas horas.

Un contexto deportivo que se tiñe de gris

El timing de la denuncia no es menor. Morales venía de ser figura destacada en la primera fecha del Torneo Clausura, con un gol que le dio el triunfo a su equipo ante River. Sin embargo, lo que debía ser un fin de semana para recordar por sus logros futbolísticos quedó eclipsado por este escándalo.

La situación abre interrogantes sobre el futuro inmediato del jugador, tanto en lo deportivo como en lo legal. Mientras la justicia avanza en la causa, la opinión pública ya comenzó a dividirse entre quienes piden medidas ejemplares y quienes esperan la versión del acusado antes de emitir un juicio. Lo cierto es que el caso de Gonzalo Morales se suma a una larga lista de episodios de violencia de género en el ámbito del fútbol argentino, un tema que cada vez gana más visibilidad y exige respuestas contundentes desde todos los estamentos del deporte.