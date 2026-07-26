Nicolás Otamendi puso la cara tras la catastrófica derrota de River: "Una jugada de mierda"

El zaguero aseguró que no fue "de vacaciones" al conjunto millonario y explicó las claves de la caída ante Barracas Central.

River volvió a quedar envuelto en un clima de preocupación tras perder 1-0 frente a Barracas Central en el estadio Monumental, por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por el Chacho Coudet sufrió una derrota inesperada que se suma a la eliminación frente a Aldosivi en la Copa Argentina y profundiza el mal momento futbolístico. Después del encuentro, Nicolás Otamendi fue el único futbolista que enfrentó los micrófonos y asumió la responsabilidad por el presente del plantel.

El defensor, que llegó como uno de los grandes refuerzos del mercado de pases y llevó la cinta de capitán, no esquivó las críticas por el rendimiento del equipo. “ Yo soy parte de este grupo, la responsabilidad es toda nuestra. Tenemos que seguir trabajando, dar otra cara. Hoy intentamos, pero en una jugada de mierda nos hicieron un gol . En líneas generales lo intentamos, lo fuimos a buscar”, aseguró en diálogo con TNT Sports una vez finalizado el partido.

El encuentro estuvo marcado por varios contratiempos parael Millonario desde antes del inicio. La lesión de Aníbal Moreno obligó a modificar los planes del cuerpo técnico y el estado del campo de juego volvió a generar cuestionamientos entre los hinchas. Ya durante el desarrollo del partido, el Guapo aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo para abrir el marcador a los 22 minutos del primer tiempo gracias a un tanto de Morales, ventaja que logró sostener hasta el pitazo final.

Más allá del resultado, el campeón del mundo consideró que el equipo tuvo la iniciativa durante gran parte del encuentro, aunque reconoció que faltó claridad en los metros finales. “Hay veces que al ir a buscar tanto no sale. Por ahí los pases, el último tercio, no salieron como nosotros queríamos. Tenemos que seguir trabajando”, explicó el experimentado defensor, quien remarcó que la única salida posible es redoblar los esfuerzos para revertir el momento.

"NO VENGO A LA ARGENTINA DE VACACIONES, VENGO A COMPETIR, A SEGUIR INTENTANDO GANAR COSAS". El General Otamendi dejó en claro sus objetivos con la camiseta de River... ¡va por TODO!



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El exjugador de Benfica también hizo referencia al malestar de los hinchas, que volvieron a expresar su descontento tras una nueva actuación por debajo de las expectativas. Lejos de tomar distancia de los cuestionamientos, aseguró comprender el sentimiento de la gente y dejó un mensaje de autocrítica. “Entiendo el enojo de la gente. Estamos en el mejor club de Argentina, tenemos que seguir. La única forma es trabajando, intentando, dar la cara con personalidad y hacer las cosas bien”, sostuvo.

Al analizar el desarrollo del partido, el zaguero insistió en que el local tuvo el control de las acciones, aunque no logró traducir ese dominio en situaciones claras de gol. “Nos faltó un poco más de paciencia, un poco más de generar situaciones de gol. Ellos, como dije antes, no nos generaron. Tuvieron dos o tres oportunidades nada más en 97 minutos. Hay que seguir”, afirmó, convencido de que el equipo debe corregir detalles para volver al triunfo.

Otamendi también habló de sus expectativas personales desde su regreso al fútbol argentino y dejó en claro que mantiene intacta la ilusión de conseguir títulos con la camiseta del Millonario. “Es duro. Vengo acá con la ilusión, con la mentalidad de ganar cosas con River, así que mi objetivo es seguir trabajando para que el equipo funcione de la mejor manera, intentar cumplir los objetivos que tenemos esta temporada”, manifestó.

Otamendi y la derrota frente a España en la final del Mundial

Sobre el final de la entrevista, el zaguero fue consultado por la Selección Argentina y por el recuerdo de la final del Mundial 2026, en la que el equipo cayó ante España. “Es un sabor amargo porque no conseguimos ganar la Copa del Mundo. España fue un buen merecedor, somos conscientes de eso, tenemos que felicitarlos”, expresó.

Además, valoró el respaldo permanente de los hinchas: “La Selección generó en el argentino algo que para nosotros era como nafta. Tener acá al argentino ilusionado, intentando siempre apoyarnos desde cualquier parte del mundo. En las redes sociales nos hacen llegar todos los mensajes. Eternamente agradecido de Argentina porque intentamos hasta el final, nos faltó el último paso, no se dio. Ahora a los chicos que quedan, apoyarlos. Soy un argentino que va a alentar por ellos y ojalá que sigan dándonos alegrías”.