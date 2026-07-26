Quién es Facundo "Jagger" Herrera, la gran sorpresa en la convocatoria de Boca

El joven de 20 años es una de las novedades del Vasco Arruabarrena de cara al partido ante Deportivo Riestra.

Facundo “Jagger” Herrera dejó de ser solamente un nombre conocido por los hinchas de Boca en las redes sociales para convertirse en una de las principales novedades de la lista de convocados de Rodolfo Arruabarrena . El defensor central de la Reserva fue citado por primera vez para un partido oficial de Primera División y podría debutar este domingo frente a Deportivo Riestra, en un encuentro que marcará el descanso de Leandro Paredes tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026.

La decisión del Vasco sorprendió porque, hasta hace pocas semanas, el entrenador había dejado en claro que estaba conforme con la cantidad de zagueros del plantel profesional. Sin embargo, la convocatoria del juvenil confirma que el cuerpo técnico sigue muy de cerca la evolución del juvenil y considera que está preparado para empezar a sumar experiencia junto a los futbolistas de Primera. Su inclusión también refleja la confianza que Boca viene depositando en una camada que logró importantes títulos en la Reserva durante la última temporada.

Herrera nació en San Martín y acaba de cumplir 20 años. Se desempeña habitualmente como marcador central, aunque en los últimos encuentros de la Reserva Mariano Herrón comenzó a utilizarlo también como volante central , una variante que despertó la atención del cuerpo técnico profesional. Esa versatilidad aparece como uno de sus principales atributos, además de una personalidad que lo convirtió en uno de los líderes futbolísticos de la categoría.

En el Xeneize destacan especialmente su capacidad para anticipar, la velocidad para corregir cuando el equipo queda mal parado y su buen juego aéreo. A esas condiciones defensivas les suma una salida limpia desde el fondo y una notable tranquilidad para iniciar los ataques. Incluso, ya demostró que también puede ser decisivo en el área rival: convirtió el penal que le dio al cuadro azul y oro el título del Clausura Proyección 2025 frente a Gimnasia, uno de los momentos más recordados de su etapa en inferiores.

Jagger supo ser campeón con la Reserva xeneize.

Aunque todavía no debutó oficialmente, el purrete ya había integrado listas de buena fe para competencias internacionales y fue seguido de cerca por distintos entrenadores de Primera. Boca decidió renovar su contrato hasta diciembre de 2028, una señal clara de que lo considera una de las grandes apuestas a futuro. Ahora, con Arruabarrena al frente del equipo, llegó la oportunidad que tanto esperaba.

El curioso parecido del juvenil con el cantante de los Rolling Stones

Más allá de sus condiciones futbolísticas, el defensor también ganó popularidad por un detalle muy particular: su increíble parecido físico con Mick Jagger, el histórico cantante de los Rolling Stones. Sus compañeros comenzaron a llamarlo “Jagger” por esa similitud y el apodo terminó instalándose entre los hinchas. El propio futbolista contó entre risas que, cuando empezó a escuchar ese sobrenombre, ni siquiera conocía demasiado al músico británico ni era fanático de la banda.

El fenómeno creció rápidamente en las redes sociales y hasta el propio Boca aprovechó la situación para grabar un video en el que Herrera reaccionaba a los comentarios de los hinchas mientras sonaban canciones de los Rolling Stones. Aquella producción terminó de convertirlo en un personaje muy conocido para el público, incluso antes de haber tenido minutos en el fútbol profesional.

La convocatoria llega en un contexto particular para el Xeneize. Además del descanso de Paredes, Arruabarrena tampoco podrá contar con varios futbolistas lesionados, entre ellos Leandro Lozano, Tomás Belmonte, Adam Bareiro, Milton Giménez y Carlos Palacios. Ese escenario abrió un lugar para que uno de los juveniles más prometedores del club pueda empezar a escribir su propia historia con la camiseta azul y oro.