Bomba: un gigante del fútbol europeo confirmó contactos por el Cuti Romero

El Cuti Romero volvió a ubicarse en el centro de la escena del mercado de pases europeo después de su destacada actuación con la Selección Argentina en el Mundial 2026 . El defensor del Tottenham aparece como uno de los futbolistas más buscados de este receso y, mientras disfruta de unos días de descanso tras el torneo, distintos clubes ya comenzaron a moverse para intentar quedarse con su ficha. En las últimas horas, desde Italia reconocieron públicamente el interés por el zaguero cordobés.

El principal candidato para contratarlo es el Inter de Milán , que pretende reforzar su última línea de cara a la próxima temporada. La posibilidad de que Alessandro Bastoni deje el club obligó a la dirigencia a acelerar la búsqueda de un reemplazante de jerarquía y el nombre del campeón del mundo aparece al tope de la lista. El interés ya dejó de ser un simple rumor y fue confirmado por una de las máximas autoridades deportivas de la institución.

Piero Ausilio, director deportivo del conjunto italiano, habló abiertamente sobre las gestiones que comenzaron en los últimos días. “Estamos interesados, sin duda, es cierto. Hablamos con el agente y con el Tottenham. Veremos qué pasa ”, aseguró el dirigente, dejando en claro que ya existieron los primeros contactos para conocer las condiciones de una posible transferencia durante este mercado.

Inter director Ausilio confirms the exclusive story on Cristian Romero deal.



“We are interested for sure, it’s true. We spoke to the agent and Tottenham. We will see what happens”. pic.twitter.com/AsWbQjOwjw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

Las declaraciones de Ausilio no hicieron más que alimentar las especulaciones sobre el futuro del defensor surgido en Belgrano de Córdoba, que viene de completar otra temporada de gran nivel en Inglaterra. Desde su llegada al Tottenham en 2022, el zaguero disputó 156 partidos oficiales y se consolidó como uno de los líderes futbolísticos del plantel. Su personalidad, capacidad para anticipar y salida limpia desde el fondo lo convirtieron en uno de los centrales más valorados del fútbol europeo.

El oriundo de La Docta también volvió a destacarse con la camiseta de la Scaloneta durante la cita máxima en Estados Unidos, México y Canadá: fue titular en siete de los ocho encuentros que disputó el equipo de Lionel Scaloni y solamente descansó frente a Jordania para recuperarse de una molestia física sufrida en el duelo ante Austria. Luego volvió a la formación inicial y disputó toda la fase eliminatoria, incluida la final frente a España, donde nuevamente terminó con una lesión.

El Barcelona, el otro equipo que puja por el Cuti Romero

Su rendimiento en la Copa del Mundo incrementó todavía más su cotización y despertó el interés de varios clubes importantes. Antes de llegar a la Premier League, Romero pasó por Belgrano, Genoa, Juventus y Atalanta. Fue precisamente en el conjunto de Bérgamo donde terminó de explotar futbolísticamente, situación que llevó al Tottenham a desembolsar cerca de 54 millones de euros para quedarse con su pase.

Aunque el Inter es el equipo que más avanzó hasta el momento, no es el único que sigue de cerca la situación del argentino. En España también lo observan con atención y el Barcelona lo mantiene dentro de su lista de posibles incorporaciones. Sin embargo, el conjunto catalán cuenta actualmente con varias alternativas en esa posición y solo aceleraría las negociaciones si se concreta la salida de alguno de sus defensores.