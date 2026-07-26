La bronca de Franco Colapinto con los mecánicos de Alpine en Hungría: "¿Es en serio?"

El piloto se quejó por la decisión del equipo de mandarlo a boxes en un momento inapropiado.

Franco Colapinto volvió a mostrar toda su frustración con Alpine durante el Gran Premio de Hungría 2026. El piloto argentino protagonizó un fuerte cruce por radio con su equipo luego de la primera parada en boxes, al considerar que la estrategia elegida lo perjudicó al hacerlo reincorporarse en medio del tráfico, algo que terminó condicionando el resto de su carrera en el Hungaroring.

La detención se produjo en la vuelta 16, cuando el pilarense dejó atrás los neumáticos medios para montar el compuesto duro . Sin embargo, apenas salió del pit lane quedó detrás de varios rivales y perdió un tiempo importante, justo en un circuito donde resulta muy complicado concretar adelantamientos y recuperar posiciones.

La reacción de Colapinto fue inmediata y no ocultó su enojo con la decisión tomada desde el muro de la escudería gala. " ¿Esto es en serio? Me hicieron entrar a boxes y ahora estoy lleno de tráfico. ¿Por qué?", lanzó por la radio, dejando al descubierto su bronca por una estrategia que, según entendía, había complicado por completo sus posibilidades de avanzar.

[DEPORTES] "¿Esto es en serio?": en otra insólita estrategia de carrera de Alpine, Colapinto se quejó con Stuart Barlow, su ingeniero, por hacerlo "entrar a boxes" y volver a la pista en medio del "tráfico". pic.twitter.com/oqS3E8XM7R https://t.co/woatqLmxgT

Desde el box, su ingeniero Stuart Barlow intentó bajar la tensión y convencerlo de enfocarse en la carrera. "Okay, amigo, concentrémonos acá. Stroll lleva neumáticos medios con 15 vueltas, tenemos una gran ventaja de ritmo", respondió, con la intención de que aprovechara el mejor estado de sus gomas para intentar recuperar terreno.

No es la primera vez que el oriundo de Pilar expresa públicamente su malestar con las decisiones estratégicas de la franquicia. A lo largo de la temporada ya protagonizó varios intercambios tensos con el equipo, especialmente en fines de semana donde el rendimiento del monoplaza quedó lejos del esperado y las apuestas desde los boxes no dieron resultado.

El episodio volvió a reflejar la creciente tensión entre el piloto argentino y el equipo francesa. Aunque el objetivo era sacar provecho de los neumáticos duros en el tramo final de la competencia, el tráfico impidió que Colapinto pudiera explotar ese supuesto beneficio y terminó frustrando cualquier posibilidad de acercarse a la zona de puntos.

Cómo terminó Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría

Con el correr de las vueltas, el corredor ex Williams logró recuperar algunas posiciones, pero nunca consiguió meterse en la pelea por los puestos de privilegio. Finalmente cruzó la bandera a cuadros en el 15° lugar, mientras Alpine volvió a cerrar un fin de semana complicado, lejos del rendimiento de sus principales rivales en la Fórmula 1.

"FALTÓ RITMO". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine luego de quedar 15° en el Gran Premio de Hungría.



#HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RdHezR1gSQ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

El fuerte descargo por radio volvió a generar repercusión entre los fanáticos, que rápidamente compartieron el audio en las redes sociales. Para muchos, la reacción de Colapinto dejó en evidencia el descontento que existe puertas adentro por una temporada marcada por los problemas estratégicos y las dificultades para encontrar un funcionamiento competitivo en el equipo francés.