Otra jornada negra para Alpine: Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Hungría

El pilarense hizo todo lo que pudo con un monoplaza que no estuvo a la altura. Lando Norris fue el ganador de la carrera.

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Hungría con un 15° puesto tras una carrera en la que nunca encontró el ritmo para pelear por los puntos. La victoria quedó en manos de Lando Norris, quien consiguió su primer triunfo de la temporada, mientras que Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli completaron el podio. Para Alpine fue una jornada para el olvido, ya que Pierre Gasly también quedó lejos de la zona de puntuación y la escudería volvió a irse con las manos vacías.

Franco Colapinto protagonizó una intensa primera vuelta en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, donde llegó a escalar posiciones tras haber largado 13°, aunque luego retrocedió y se ubicó 14° . Ya en el quinto giro, George Russell superó al pilarense, que cayó al 15° puesto. En la punta hubo cambio de liderazgo, ya que Oscar Piastri superó a su compañero de McLaren, Lando Norris; mientras que Pierre Gasly marcha 11° y Charles Leclerc perdió terreno tras un mal arranque, con Max Verstappen instalado en el quinto lugar.

La carrera entró en una nueva etapa con el ingreso de varios pilotos a los boxes para realizar su primera detención. Colapinto y Pierre Gasly pasaron por los pits y el argentino regresó a la pista en el 20° puesto, aunque logró superar a Sergio "Checo" Pérez tras la secuencia de paradas. Luego, también rebasó a Esteban Ocon, uno de sus rivales directos.

El momento de mayor preocupación lo protagonizó Valtteri Bottas, quien debió abandonar el Gran Premio luego de que su monoplaza comenzara a incendiarse en el sector izquierdo. El piloto detuvo el auto de inmediato y los comisarios actuaron rápidamente para controlar la situación, mientras la competencia continuó sin mayores inconvenientes.

Franco: ¿Es en serio? Me metiste en boxes y ahora estoy atrapado en pleno tráfico. ¿Por qué?



Stuart: De acuerdo, amigo. Concentrémonos aquí, amigo. Vuelta de 15 vueltas con neumático medio. Tendremos una gran ventaja de ritmo.



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Tras la ronda de detenciones, la carrera quedó completamente abierta en los primeros puestos. Oscar Piastri contiene los ataques de Lando Norris en la lucha por la punta virtual, mientras Max Verstappen defiende su posición frente a Lewis Hamilton en otro duelo de alto voltaje. Gracias a una estrategia diferente, Andrea Kimi Antonelli aparece momentáneamente como líder cuando se cumple la vuelta 18 de las 70 programadas.

El corredor bonaerense protagonizó una gran maniobra en la vuelta 26 al superar a Alex Albon en la recta principal del Hungaroring. Con ese adelantamiento sobre el piloto de Williams, Franco ecuperó una posición y avanzó hasta el 16° puesto, volviendo a tener como objetivo inmediato al Aston Martin de Lance Stroll, que marcha delante suyo.

Poco antes, el pilarense había quedado atrapado detrás del propio Stroll y perdió varios segundos sin encontrar un lugar para concretar el sobrepaso. Mientras tanto, en la punta de la carrera, McLaren mantiene un sólido dominio con Oscar Piastri al frente y Lando Norris como escolta. Detrás, Lewis Hamilton comenzó a perder terreno respecto de Max Verstappen, mientras Charles Leclerc se acercó para presionar al británico.

El momento en que Colapinto se queja del tráfico que le quedó después de la parada.

"¿En serio? Me mandaron a boxes y ahora estoy atascado en el tráfico. ¿Por qué?



Stuart: "Vamos a concentrarnos. Tenemos una gran ventaja de ritmo"pic.twitter.com/nmD9rzaXCo — Julián Ronaldo (@julianronaldo) July 26, 2026

La estrategia volvió a mover el tablero en el Gran Premio de Hungría. McLaren decidió llamar a boxes a Piastri en la vuelta 34, lo que dejó a Norris como nuevo líder de la carrera. Antes de esa parada, el británico había manifestado por radio su frustración al no encontrar la forma de superar a su compañero de equipo pese a tener un ritmo muy competitivo.

En paralelo, Hamilton realizó una nueva detención en boxes como parte de una estrategia diferente de Ferrari para intentar ganar posiciones en el tramo final de la competencia. Mientras tanto, Colapinto continúa avanzando y ya se ubica en el 15° puesto, manteniéndose en la pelea por acercarse a la zona de puntos cuando restaban 36 vueltas para la bandera a cuadros.

El giro 42 dejó otra gran maniobra de Franco en el Hungaroring. El piloto ex Williams superó con rapidez a Carlos Sainz y volvió a ganar una posición para ubicarse 16°, ahora con el objetivo de descontarle más de tres segundos a Stroll. En la pelea por la punta también hubo acción: Norris recuperó el liderazgo tras un intenso duelo con Andrea Kimi Antonelli, que llegó a quedar a apenas medio segundo del británico antes de ser superado.

La contienda fue una verdadera pesadilla para Alpine. La escudería francesa muestra un ritmo muy inferior al de sus rivales: Gasly circuló a más de 25 segundos de Nico Hülkenberg, que ocupaba el 13° puesto, mientras que Colapinto permanecía 16° y tenía por delante a Stroll, del que lo separaban unos cinco segundos. Además, el noveno lugar parcial de Arvid Lindblad hacía que la escudería perdiera el quinto puesto en el Campeonato de Constructores.

En la pelea por la victoria y el campeonato, Kimi apostó por una estrategia diferente para minimizar daños. El italiano realizó una sola detención en boxes y marchaba segundo, aunque con un ritmo inferior al de sus perseguidores. Aun así, se mantenía por delante de Lewis Hamilton y George Russell, sus principales rivales en la lucha por el título, por lo que Mercedes analizaba mantenerlo en pista hasta el final. Repentinamente, la carrera cambió por completo: Piastri tuvo un problema mecánico y quedó fuera de juego.

El GP llegó a su desenlace con un nuevo ganador en la temporada 2026 de la Fórmula 1: Norris se quedó con la victoria, escoltado por Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli, mientras que Alpine volvió a sufrir un domingo complicado: Pierre Gasly finalizó 12° y Franco Colapinto cruzó la meta en el 15° puesto. En el cierre también hubo novedades para Ferrari, ya que Hamilton recibió una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes, una sanción que terminó de sepultar sus chances de pelear por el podio.