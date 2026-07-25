Colapinto mejoró en la clasificación, pero no le alcanzó para llegar a Q3
El piloto argentino de Alpine largará en una posición favorable para sumar puntos en la carrera del domingo en el Gran Premio de Hungría.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q2 de la clasificación y comenzará en el decimotercer lugar en la carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.
Pese a no meterse entre los 10 mejores de la qualy, Colapinto acumuló buenas sensaciones durante este sábado, luego del choque que protagonizó en la práctica libre 2 del viernes.
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