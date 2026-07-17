Gary Neville volvió a cargar contra Cuti Romero y Licha Martínez con una frase picante que incluyó a Messi

El exjugador inglés fue duro nuevamente con la dupla central de la Selección argentina con una fuerte frase. Cómo fue el escándalo.

Gary Neville desató un cruce escandaloso con los defensores Cuti Romero y Lisandro Martínez por distintas frases polémicas entreveradas con elogios en la previa a la victoria histórica de la Selección argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 . Fue duro con su mensaje, y el defensor que hasta el momento defiende la camiseta del Tottenham de Inglaterra, no dudó en responder con enojo a lo escuchado.

Con el paso de los días, la polémica volvió a crecer. Es que Neville volvió a ser duro luego de que el defensor cordobés afirme, en referencia al inglés, que espera "no ser tan estúpido como Neville" cuando se retire. El exjugador respondió.

"Yo dije que regalan goles. Han recibido seis goles, por cierto, en cuatro partidos de las fases eliminatorias. Si no tuvieran a Lionel Messi en ataque… esos dos deberían ir a abrazarlo cada minuto de cada día porque, siendo justos, él tuvo que sacarlos del pozo cuando recibieron dos goles contra Egipto, dos contra Cabo Verde, uno contra Suiza y uno contra Inglaterra", dijo el histórico exjugador en Sky Sports sobre sus palabras y mencionando a Messi como un factor determinante para que Argentina haya avanzado en el Mundial 2026 .

En su relato, sumó: "Han recibido seis goles en las fases eliminatorias. Pero también dije que son increíbles, y esas fueron exactamente mis palabras, y que son una fuerza de la naturaleza por la forma en que salen a intentar ganar los partidos para su país. Pasan de lo sublime a lo ridículo".

"Quiero decir, Romero jugó el año pasado en un equipo que casi desciende de la Premier League y recibió 65 goles. Así que creo que sé de lo que hablo cuando analizo a un jugador. Es muy talentoso, al igual que Lisandro Martínez, pero cometen errores. Muchos errores. Y han recibido goles. Pero son una fuerza de la naturaleza. Tienen unas personalidades increíbles. Van a ganar cada pelota aérea en el área rival y, a veces, también en la propia", apuntó y agregó: "Ha ganado una Copa del Mundo y tiene logros increíbles, pero sin Lionel Messi anoche, y sin Lionel Messi en los dos últimos torneos… bueno, deberíamos estar hablando de él, porque es absolutamente extraordinario. Lo que vimos anoche fue una auténtica genialidad".

Cuál fue la frase de Neville que desencadenó el escándalo

“Tenés a Cristian Romero y Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido”, había dicho el inglés previo al encuentro generando una fuerte polémica. Luego sumó:“ No veo manera de que no marquemos por lo menos dos goles. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”

Para completar, soltó: "Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”.

"OJALÁ QUE CUANDO YO ME RETIRE NO SEAN TAN ESTÚPIDO"



Cuti Romero, sobre los dichos de Gary Neville e la previa.@m_benedetto#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/x4KcFdwHQK — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Qué había dicho el Cuti sobre Neville tras la victoria ante Inglaterra

"Teníamos bronca porque, si no, se habla mucho. En Inglaterra hablan mucho antes del partido, así que les mandamos un saludo, que deben estar muy felices", respondió DSports, mientras que Licha agregó: "Estamos acostumbrados. Les gusta hablar de nosotros y nosotros hablamos en la cancha", soltó el futbolista del Manchester United.

Contundente, Romero sentenció: "Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido como Neville, no me salga criticar a un jugador. Uno entra a hacer lo mejor y las cosas pueden salir bien o mal. Nosotros estamos contentos por estar en una final y porque estamos haciendo historia".