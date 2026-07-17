Entre la felicidad por la Selección, Franco Colapinto inició el GP de Bélgica: cómo le fue en la primera práctica

El piloto cerró su primera prueba en el Gran Premio que se realiza en el circuito Spa-Francochamps. Cuál fue el resultado y cómo sigue la jornada.

En una semana de pura felicidad que demostró en el circuito Spa-Francochamps por la victoria histórica de Argentina vs Inglaterra en el Mundial 2026, Franco Colapinto continúa con su agenda programada para este fin de semana donde es protagonista del GP de Bélgica. Este viernes desde las 8.30 hasta las 9.30 (horario huso argentino), el piloto completó la primera práctica libre con su Alpine.

Con su performance, el piloto terminó 15° con un mejor tiempo de 1:49.403 después de completar 23 giros en la primera tanda donde evaluó el rendimiento de su auto para el fin de semana. Sin embargo se trata de un registro que puede variar en el desarrollo del GP.

Su compañero, Pierre Gasly , quedó por detrás (17°) a 0.309 registrando un tiempo de 1:49.712 .

Los primeros 10 de la tabla

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes Benz) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes Benz) Arvid Lindblad (RB) Gabriel Bortoleto (Audi) FP1 CLASSIFICATION



The full rundown from first practice at Spa #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/mxwrBBIqA7 — Formula 1 (@F1) July 17, 2026

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BÉLGICA

Viernes 17 de julio

Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Bélgica)

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Bélgica)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Bélgica)

Domingo 19 de julio

Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

Colapinto intratable, Russell sin palabras: la reacción en la F1 por la victoria argentina ante Inglaterra

La Selección argentina hizo historia en el Mundial 2026 por haber superado a Inglaterra con un 2-1 inolvidable por el contexto que se dio. Un Lionel Messi, de 39 años, intratable, que nunca había jugado contra esa selección, dando vuelta un resultado adverso sobre el final, el contexto histórico, entre otros matices que hicieron aún más especial la victoria. Todo eso sin mencionar que se trató del pase a la final del certamen ecuménico del que defenderá el título el próximo domingo ante España.

El partido atravesó a todos. Incluso a la Fórmula 1, que en un fin de semana donde habrá actividad en el circuito de Spa, para el GP de Bélgica, afectó a los pilotos que representan a esas nacionalidades. Algunos casos quedaron expuestos al llegar al Gran Premio sobre cómo impactó el estado de ánimo en cada uno.

Colapinto intratable, Russel sin palabras

Previo al encuentro Franco Colapinto había bromeado con chicanas sobre el encuentro durante su participación en el Festival de la Velocidad de Goodwood en Inglaterra. Ya con la victoria sentenciada, el jugador aprovechó para llegar al circuito este viernes con la camiseta de la Selección argentina, de tono oscuro siguiendo la metodología del seleccionado que optó ese tono de colores para entrelazar el partido con la victoria, también 2-1, en México 1986.

Sin embargo, en la vereda de enfrente fue todo lo contrario. El inglés George Russell no quiso saber nada sobre el partido. Llegó al GP en silencio, sin camisetas que hagan alusión al duelo y evitó hablar con el periodista argentino Juan Fossarolli cuando intentó hablar sobre lo sucedido este miércoles.

NO, NO, NO



George Russell reacting to an Argentinian ESPN presenter who is taking great light and taunting the British drivers about last night’s World Cup football match. As George walked away, he said Franco’s gonna give it to us today, I’m sure.#f1 #f1content #belgiangp pic.twitter.com/96r163442P — Kym Illman (@KymIllman) July 16, 2026

CONFLICTED LOYALTIES



Franco Colapinto arrived this morning in an Argentina football jersey, proud as ever after his country beat England last night. Funny thing is, his team's crew is around 70% English, and his trainer, Miguel, is Spanish. So Franco's country plays Miguel's in… pic.twitter.com/x3DCX4c58p — Kym Illman (@KymIllman) July 16, 2026