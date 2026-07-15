Tras la victoria histórica de Argentina ante Inglaterra, se desató una ola de memes
La Selección remontó un partido épico ante los ingleses, se metió en la final del Mundial 2026 y las redes sociales explotaron con cargadas y festejos.
La Selección argentina protagonizó una tarde inolvidable al derrotar 2-1 a Inglaterra en una semifinal cargada de emoción y quedarse con el boleto a la gran final del Mundial 2026. Como ocurre en cada gran triunfo de la Scaloneta, las redes sociales reaccionaron de inmediato y se llenaron de memes, bromas y publicaciones virales.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó en desventaja tras el gol de Anthony Gordon, pero nunca dejó de buscar el empate. Cuando parecía que la ilusión se desvanecía, apareció Enzo Fernández para igualar el marcador a los 40 minutos del segundo tiempo con un golazo que volvió a encender la esperanza argentina.
La locura llegó en tiempo de descuento. Lionel Messi asistió a Lautaro Martínez, quien definió para sellar el 2-1 y desatar un festejo histórico dentro y fuera de la cancha.
El próximo domingo 19 de julio, desde las 16 horas de Argentina, la Albiceleste enfrentará a España en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a la vera de Nueva York, en busca de la cuarta estrella mundialista.
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