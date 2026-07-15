Mundial 2026: Bellingham no se bancó perder, le pegó al "colo" Barco en los festejos y se armó

Tras la victoria de Argentina 2 a 1 frente a Inglaterra, una de las grandes figuras de los británicos agredió al argentino.

Bellingham no se bancó perder, le pegó al "colo" Barco en los festejos y se armó

La victoria de Argentina sobre Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 , dejará muchas repercusiones y ya está sucediendo desde el pitazo final del partido. La albiceleste eliminó en otro partido para el infarto a los británicos y ahora se medirá ante España por la la final, en busca de la cuarta estrella. En el final, el inglés Bellingham dio la nota.

En un partido que fue muy caliente, con mucho roce, uno de los que no se bancó la derrota fue Jude Bellingham , que en medio de los festejos de los argentinos, insólitamente se acerca a donde estaba un grupo de jugadores y le pegó al "colo" Barco en la cabeza. Inmediatamente se armo una escaramuza en la que Otamendi lo termina sacando al inglés.

Bellingham, una de las grandes figuras de este seleccionado inglés, no tuvo un gran partido y se lo vio fastidioso con el roce constante en el juego. Hasta acá, había convertido seis goles en el Mundial, cinco de ellos, en las rondas eliminatorias.

Cuándo se juega la final

Argentina está en la final del Mundial 2026. La Selección de Lionel Scaloni se ganó el derecho de jugar la definición del torneo más importante del mundo.

El próximo domingo 19 de julio, desde las 16 horas de Argentina, la Albiceleste enfrentará a España en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a la vera de Nueva York, en busca de la cuarta estrella mundialista.

El camino hasta acá fue una novela de emociones. Argentina debió superar dos alargues —ante Cabo Verde en 16avos y ante Suiza en cuartos— y protagonizó dos remontadas de película: la más recordada fue la vuelta de 0-2 ante Egipto en octavos, sellada con el gol agónico de Enzo Fernández en el 90+2.

Ante Inglaterra, la historia volvió a repetir la misma lógica: Gordon puso el 1-0 para los ingleses y la Scaloneta lo dio vuelta sobre el final para meterse en la final. El equipo igualó a Brasil como la segunda selección con más finales mundialistas disputadas, con siete, y quedó a una de Alemania, que tiene el récord con ocho.