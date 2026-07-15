Así fue el golazo de Enzo Fernández para el empate de Argentina ante Inglaterra

La Selección Argentina comenzó perdiendo 1 a 0 ante Inglaterra y comenzó la remontada con el golazo de Enzo Fernández.

El mediocampista Enzo Fernández le dio el empate a la Selección Argentina por 1 a 1 ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

A los 41 minutos del segundo tiempo, ante los nervios por la transitoria caída, el volante del Chelsea sacó un remate magistral desde afuera del área y venció finalmente al arquero Jordan Pickford .

El arquero inglés estaba siendo la gran figura del partido, cuando tuvo dos atajadas monumentales ante Nicolás González y Alexis Mac Allister que pudieron haberle dado el triunfo al equipo argentino.

El color de los hinchas en las tribunas

La Selección Argentina se enfrentó a su par de Inglaterra, por un lugar en la gran final del Mundial 2026, y enfrentará a España, quien tuvo su triunfo este martes por 2-0 ante Francia.

En la previa del partido, los hinchas argentinos fueron protagonistas y tiñeron de celeste y blanco al Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

La cábala del "Chiqui" Tapia antes del partido

En sus redes, Tapia palpita el partido de esta tarde con la, hoy habitual, foto con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y el mediocampista del equipo, Rodrigo De Paul, además le agregó la frase con mucha emoción describiendo que van por un camino en el cual el conjunto ya tiene experiencia para volver a competir y remarcando la insignia del plantel: "Ahí vamos, una vez más, con la ilusión como estandarte".

Además, el titular de la entidad que maneja el fútbol nacional, señaló que en el encuentro de hoy no solo se defiende el título ni la camiseta: "Representando a un país entero"; a su vez señaló la manera en la que se vive y deben estar todos los hinchas: "Más unidos que nunca".

"Chiqui" finalizó el mensaje con aliento hacia el seleccionado: "¡DALE, ARGENTINA! ¡DALE, SELECCIÓN!"