Al límite: realizó una maniobra extrema en Ruta 7 y casi choca contra un camión

La imprudente maniobra de adelantamiento quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a viralizarse.

Un nuevo caso de imprudencia al volante se registró en la ruta 7.

Una peligrosa maniobra sobre Ruta 7 quedó registrada por un automovilista y generó preocupación entre los usuarios de uno de los principales corredores hacia Vaca Muerta .

La protagonista fue una camioneta perteneciente a una empresa privada del sector petrolero, cuyo conductor realizó un sobrepaso imprudente a la altura de la Picada 12, en las afueras de San Patricio del Chañar.

El episodio fue filmado por otro conductor que circulaba por el mismo tramo de la ruta y, en cuestión de horas, el video comenzó a viralizarse en redes sociales y grupos de mensajería.

Hasta el momento se desconoce cuándo ocurrió el hecho, si la maniobra fue denunciada formalmente o si interviene alguna autoridad.

Una maniobra de alto riesgo

En las imágenes se observa cómo la camioneta realiza una maniobra de sobrepaso en un sector donde este tipo de acciones pueden poner en riesgo tanto a quienes viajan en el vehículo como al resto de los conductores. No obstante, casi colisiona de frente contra un camión. Afortunadamente, logró ubicarse en el carril correcto evitando el impacto.

La Ruta 7 es uno de los corredores con mayor circulación de Neuquén debido al permanente movimiento de trabajadores, transporte pesado y vehículos de empresas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

Por esa razón, cualquier imprudencia al volante puede derivar en un grave siniestro vial.

Un corredor con antecedentes fatales

La Ruta 7 concentra un importante flujo de tránsito durante todo el año y, en los últimos años, ha sido escenario de numerosos accidentes, varios de ellos con consecuencias fatales.

El viernes 23 de mayo del año pasado, dos camiones y una combi de una empresa de servicios petroleros protagonizaron un accidente de tránsito a la altura de la Picada 12, cerca de San Patricio del Chañar, con consecuencias graves: murió un trabajador de la industria hidrocarburífera.

El siniestro vial tuvo lugar minutos después de las 19 del viernes, a 2 kilómetros del cruce con la Ruta 8.

El comisario inspector Félix Caporaso, coordinador de Tránsito en la zona de Vaca Muerta, confirmó a LM Neuquén la muerte de un trabajador de 40 años que prestaba servicio para la empresa PLP, oriundo de Tartagal e identificado como Hernán Torres.

Por causas que se están tratando de establecer, aseveró que la trafic "invadió el carril contrario y se encontró al camión que venía de frente". Caporaso indicó que no está determinado aún si el conductor de la combi quiso sobrepasar al vehículo que tenía adelante y se desplazaba en la misma dirección (el otro camión involucrado en el siniestro), o si este frenó de golpe y lo esquivó.

Los dos camiones que tuvieron participación en el accidente de tránsito son de empresas petroleras, al igual que la combi involucrada, que transportaba personal de trabajo.