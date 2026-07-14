Hasta 340 mm de lluvia en Chile: cuáles serán las regiones más afectadas por el "Niño Godzilla"

El fenómeno afectará al país trasandino y se extenderá a lo largo de toda la semana con lluvias torrenciales.

El fenómeno "Niño Godzilla" impactará con fuerza en Chile, donde se espera un temporal de lluvias torrenciales.

El invierno viene avanzando con condiciones climáticas cada vez más severas en Argentina y Chile , donde las temperaturas llegaron hasta los 16°C bajo cero , ahora se suma una advertencia por un posible escenario asociado a “ Niño Godzilla ” , que impactará con fuerza en el territorio chileno con un temporal de lluvias torrenciales.

Según informó CNN Chile, The Norwegian Meteorological Institute y centros meteorológicos internacionales, advirtieron que se pronostican fuertes lluvias durante esta semana para varias ciudades del país.

En este contexto se indicó que se pronostican hasta 150 milímetros de precipitaciones en 48 horas . Y el fenómeno alcanzará a gran parte del territorio. En algunas zonas se podrían acumular hasta 340 mm en cinco días.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el organismo oficial encargado de entregar la previsión del tiempo, reportó que las precipitaciones comenzarán a partir del jueves 16 de julio durante la tarde, con chubascos que serán acompañados de vientos que alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.

En esa jornada la temperatura mínima marcará los 10°C y la máxima llegará a los 13°C.

¿Cuáles serán las zonas más afectadas por el “Niño Godzilla”?

Toda la región Metropolitana recibirá las precipitaciones intensas, lo que incluye las comunas de la zona poniente y oriente de Santiago de Chile.

La preocupación de las autoridades se ha enfocado en los municipios del sector oriente, debido a los efectos en las crecidas de los ríos, activación de quebradas, remociones de masa y posible aluviones debido a que la isoterma cero —la altitud a la cual la temperatura del aire alcanza los 0°— podría ser baja.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la entidad encargada de gestionar las emergencias en el país, ha declarado Alerta Temprana Preventiva en las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, todas ubicadas cerca de la cordillera de Los Andes.

¿Qué regiones serán afectadas por el sistema frontal?

El temporal afectará a las regiones de Atacama y Coquimbo, del llamado norte chico chileno; Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, en la zona central; y en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en el sur. La situación es especialmente delicada en la sureña región de Los Ríos, ya que viene de sufrir un intenso sistema frontal que afectó a cientos de casas en los municipios de Valdivia y Corral.

La llegada de El Niño podría generar lluvias intensas e inundaciones en varias provincias argentinas.

En las regiones de Aysén y Magallanes, en el extremo sur, también se registrarán precipitaciones, además del territorio insular (Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández).

¿Cuánta lluvia podría caer?

Las proyecciones sobre el agua caída dependen de los modelos considerados por los meteorólogos, pero la mayoría estima que caerían lluvia caerían al menos 100 milímetros de agua, con un máximo de 150 milímetros, en el centro de Santiago de Chile, en un lapso de 48 horas.

Las precipitaciones por día alcanzarían entre los 25 y 35 milímetros en el valle central de la región Metropolitana. En Valparaíso se estiman hasta 320 milímetros, y en Ñuble se llegaría a los 340 milímetros acumulados en un total de 5 días, en la previsión máxima reportada durante las últimas horas.