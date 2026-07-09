La locura por el Mundial 2026 llegó a Chile, aunque su selección no haya participado del certamen.

Furor por Messi y Mbappé: el curioso dato que revela que Chile también vive el Mundial 2026.

Aunque Chile no logró clasificarse al Mundial 2026, la pasión por el fútbol se vive a pleno y de la forma más inesperada. En este sentido, hay ul curioso hecho es liderado por el futbolista argentino.

Según datos del Registro Civil, miles de familias eligieron los nombres de Lionel Messi y Kilian Mbappé para sus hijos recién nacidos.

El nombre de pila Lionel registra 4.085 bebes en el territorio trasandino. El impacto de Messi provocó que, incluso, su apellido fuera utilizado directamente como primer nombre, acumulando 45 chilenos inscriptos formalmente como Messi.

En tanto, Kylian Mbappé también tienen grandes fanáticos. El atacante francés fue homenajeado con dos chicos que tienen la rareza de llamarse Mbappé y otros 972 fueron apuntados como Kylian.

Otros nombres en homenaje a futbolistas

En la categoría de los referentes históricos y contemporáneos, el “efecto CR7” mantiene vigencia en el país con 2.208 personas llamadas Ronaldo y 341 bajo el nombre de Cristiano. Por su parte, la selección inglesa también dicta pauta en las oficinas: 1.923 ciudadanos se llaman Harry y 85 fueron anotados como Kane.

El mediocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, ya cuenta con 199 chilenos llamados Jude y dos registrados con el nombre de Bellingham. En tanto, la irrupción de las figuras del Barcelona muestra tendencias claras: el nombre Yamal cuenta con 177 inscripciones, mientras que Lamine debutó en los registros nacionales con sus primeros dos casos.

Qué dice la ley de Chile

Ante este escenario, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales Márquez, recordó que en Chile rige el principio de libertad para la determinación de los nombres por parte de los padres, donde los oficiales civiles guían el proceso.

“La única limitante que establece la ley es que el nombre elegido no sea extravagante, ridículo, impropio de personas o que pueda causar un menoscabo moral o material para el desarrollo futuro del niño o niña. Siempre hacemos un llamado a la responsabilidad, entendiendo que un nombre acompaña a una persona durante toda su vida, aunque la normativa actual sea respetuosa y flexible con las diversas identidades de la ciudadanía", finalizó.

El fantástico mundial de Lionel Messi y Kylian Mbappé

Lionel Messi y Kylian Mbappé pelean mano a mano por ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales de fútbol.

Messi es el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales con 21 tantos, pero Mbappé le sigue con 19.

Atrás quedó ya Miroslav Klose, campeón del mundo en Brasil 2014 y Bota de Oro del Mundial de Alemania 2006, que marcó 16 goles entre las cuatro ediciones que jugó de la Copa del Mundo.

El máximo goleador de la historia de la selección alemana (71 tantos) y el único hasta la fecha en marcar al menos cuatro goles en tres ediciones distintas, destacó desde su mismo debut en 2002, donde anotó un hat-trick contra Arabia Saudí.

Allí comenzó su escalada hacia el récord, que logró en una noche que está grabada en la memoria de todo aficionado al fútbol: el Alemania 7-1 Brasil de las semifinales del Mundial de 2014, donde el delantero de la Mannschaft anotó el segundo gol del partido.