Mundial 2026: la mamá de Lionel Messi habló de la salud de Jorge y el Kun Agüero contó cómo lo vive Leo

Celia Cuccittini contó cómo sigue su marido y si viajará a Estados Unidos. El exdelantero reveló de qué forma lo atraviesa el capitán en pleno torneo.

La salud de Jorge Messi volvió a ocupar el centro de la escena en pleno Mundial 2026 , esta vez con novedades alentadoras que llegaron desde el círculo más íntimo del capitán de la Selección Argentina. Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi , rompió el silencio y dio detalles sobre la evolución de su marido.

Las declaraciones se conocieron a través del doctor Guillermo Capuya, quien contó en el programa de Moria Casán la charla que mantuvo con la madre del Diez. Según relató el médico, Celia fue concreta sobre el presente de su esposo: "Jorge está recuperándose" .

La mamá del rosarino también respondió sobre la posibilidad de viajar a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina tras el agónico triunfo 3-2 sobre Egipto por los octavos de final. De acuerdo con lo transmitido por Capuya, la familia permanecerá por ahora en Rosario, donde Jorge continúa su recuperación tras haber recibido el alta médica semanas atrás.

La decisión de quedarse en la ciudad santafesina marcaría una continuidad en la línea de prudencia que adoptó el entorno del futbolista desde que el tema tomó estado público. Cabe recordar que la familia había difundido un comunicado oficial en el que pidió respeto por la privacidad y aclaró que solo sus canales serían fuente válida de información.

Qué dijo el Kun Agüero sobre la salud de Jorge Messi

El otro testimonio de peso llegó de la mano del Kun Agüero, íntimo amigo del capitán argentino y actual comentarista de ESPN en la cobertura mundialista. Tras el triunfo ante Egipto, el exdelantero analizó el momento personal que atraviesa el Diez dentro y fuera de la cancha.

Agüero destacó la fortaleza mental de su amigo, que erró un penal en ese partido y aun así fue determinante para la clasificación. "En la cancha cuando está Leo todo es posible", resumió el exjugador del Manchester City, y remarcó que el rosarino nunca baja los brazos pese a las adversidades.

El Kun también se refirió al costado emocional del capitán. Señaló que a Messi "se le junta todo", en alusión a la situación de su padre, y sugirió que el jugador seguramente piensa en Jorge mirándolo y disfrutando este momento desde la distancia, ya que no puede acompañarlo en los estadios.

El cuadro de salud del padre y representante histórico del futbolista se conoció semanas atrás, cuando el propio Messi reconoció estar atravesando días difíciles tras su debut ante Argelia. Desde entonces, la familia mantuvo un hermetismo casi total, roto únicamente por el comunicado oficial y por confirmaciones puntuales de periodistas cercanos al entorno.