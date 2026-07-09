Un histórico no tuvo piedad, le bajó el precio a la Argentina y lo sacó de la candidatura por el Mundial 2026

Una figura histórica sacó a la Selección que lidera futbolísticamente a Messi de la lucha por el título en el certamen ecuménico. Cuáles fueron sus declaraciones.

El Mundial 2026 entró en la etapa decisiva con el inicio de los cuartos de final a la vuelta de la esquina, programado para este jueves con el duelo entre Francia y Marruecos . Solo Argentina será el único sudamericano que tendrá la responsabilidad de defender el territorio ante las selecciones europeas que son candidatas para arrebatarle el título conseguido en Qatar durante 2022.

Argentina no está en el nivel que mostró en aquella edición de la cita ecuménica, y es por eso que muchas personalidades del fútbol mundial se niegan a postularla a conseguir un nuevo campeonato. En las últimas horas una figura del deporte fue claro en su análisis y sacó al equipo liderado futbolísticamente por Messi de la candidatura.

Fue el histórico entrenador Arsene Wenger quien fue contundente al elegir candidato. “ Francia ganará el Mundial. Sé que dirán que soy francés, pero cuando analizas un poco el Mundial hoy el tren va a una velocidad que tienes que ser capaz de subirte. Por ejemplo, las selecciones asiáticas quedaron todas eliminadas porque no son capaces de seguir la intensidad y la velocidad del juego”, soltó en su apreciación.

En sus palabras, destacó: “Y no tienen muchos argumentos técnicos para pelear. La verdadera pregunta para mí es España. Si un equipo es capaz de vencer a Francia diría que es España. Porque tienen un nivel técnico mejor que el de Francia y una cultura del fútbol colectivo que no tiene nadie en el mundo”. En su conclusión, dijo: “España tiene un nivel técnico que es mejor que el de Francia… Tienen una calidad de juego en equipo y una cultura de fútbol colectivo que nadie más tiene en el mundo en este momento a ese nivel. Así que eso es lo que define entre los dos. Por supuesto, Francia es más fuerte físicamente”.

Mourinho defendió a la Selección Argentina y lo cruzó fuerte al DT de Egipto

José Mourinho cuestionó con dureza a Hossam Hassan por sus declaraciones contra la Selección Argentina en el Mundial 2026. El entrenador del Real Madrid rechazó la idea de que el equipo nacional haya recibido beneficios y apuntó directamente contra la falta de autocrítica del técnico de Egipto.

La polémica se originó después del partido entre Argentina y Egipto, en el que el seleccionado africano llegó a estar 2-0 arriba y terminó perdiendo. Tras el encuentro, Hassan dejó entrever que el desarrollo del torneo estaba condicionado por intereses externos y sugirió que Argentina había sido favorecida.

Durante la conferencia de prensa post partido, el director técnico de Egipto fue contundente al denunciar que "querían mantener al campeón del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera". Además, adelantó: "No volveré a ver los partidos de este Mundial. Esa es mi lucha interior, mi protesta interior, mi propia forma de alzar la voz y de plantar la cara".

Esa lectura generó repercusión inmediata y Mourinho fue uno de los que tomó posición pública. El portugués consideró que el foco debía estar puesto en el rendimiento de Egipto, especialmente por la manera en la que dejó escapar una ventaja importante en un partido decisivo.

DT Egipto Portada

“Cuando pierdes un partido después de ir ganando 2-0, el primer análisis debería ser sobre tu propio equipo, no sobre conspiraciones”, afirmó Mourinho. En la misma línea, agregó: “Como entrenador, debes mirar qué podrías haber hecho mejor antes de señalar con el dedo a otros”.

El técnico también rechazó las acusaciones sin pruebas y pidió cerrar la discusión desde lo futbolístico. “No me gustan este tipo de excusas. Decir que el torneo está diseñado para favorecer a un equipo o a un jugador desvía la atención del fútbol. Si crees que fuiste tratado injustamente, presenta los hechos. Si no, acepta el resultado y sigue adelante”, sostuvo.

Por último, remarcó: “El fútbol se decide por lo que ocurre en el campo. Si tu equipo no puede proteger una ventaja de dos goles, ahí es donde debería empezar la discusión. Los entrenadores deben asumir la responsabilidad, especialmente después de derrotas dolorosas. Eso forma parte del trabajo”.