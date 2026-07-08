Para agarrarse la cabeza: la terrible noticia que recibió la Selección argentina en medio del Mundial 2026

Horas más tarde de la victoria agónica del seleccionado ante Egipto por 3-2, la FIFA hizo oficial una actualización en una estadística donde Argentina perdió terreno.

Argentina vive las mejores horas desde que inició el Mundial 2026 por la victoria agónica, y casi impensada por el trámite del encuentro, de la Selección ante Egipto para clasificar a los cuartos de final donde ya tiene rival confirmado . Es que tenía un pie afuera con el 0-2 que tenía en contra a falta de diez minutos para que se cumplan los 90 minutos de partido, pero un cierre luminoso del equipo hizo que el resultado se revierta con un 3-2 definitivo. Aquella angustia se convirtió en una felicidad incalculable.

Más allá de que la continuidad en el certamen ecuménico es lo más importante, el seleccionado recibió una dura noticia en torno al posicionamiento del seleccionado a nivel mundial.

A pesar de la victoria 3-2 ante los egipcios, la selección argentina dejó de ser la número uno en el ranking de seleccionados que regula la FIFA. Por el resultado argentino y la victoria de Francia por 1-0 ante Paraguay, los europeos llegaron a los 1925.86 puntos para tomar el lugar más alto del ranking.

Un escalón por detrás de los franceses sigue la Scaloneta, con 1925.15 puntos, una diferencia mínima que podría cambiar en el torneo que actualmente se está realizando en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, este cambio en medio de la cita ecuménica, mantiene sin cuidado a la selección que lidera futbolísticamente Messi debido a que el enfoque está puesto en la defensa del título.

No opacó la felicidad: así fue el tremendo festejo de la selección argentina por la victoria épica

La selección argentina logró una histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras una remontada épica contra Egipto, luego de ir perdiendo 2-0 y marcar tres goles en 13 minutos. El desahogo de los jugadores fue muy fuerte, y la fiesta continuó en el vestuario.

Nicolás Otamendi, uno de los históricos del plantel, que está disputando su cuarta Copa del Mundo, prendió la cámara para que los hinchas vean el festejo del equipo en la intimidad.

El tremendo festejo de la selección argentina en el vestuario

En el video, compartido por el zaguero central, que ingresó en los últimos minutos para aguantar el partido cuando ya el Cuti Romero no podía seguir, se lo ve prender la cámara antes de iniciar el fuerte festejo.

Los jugadores comenzaron a cantar y saltar, al ritmo de "Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina...". El plantel ahora descansará hasta el sábado, cuando jugará con el ganador de Colombia y Suiza.

¡COMO LO LLEVO YO!



Desde la cámara de Nico #Otamendi, así se vio el desahogo del vestuario argentino tras la épica remontada ante #Egipto.



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Varios de los jugadores tuvieron declaraciones de desahogo en el post partido, como fueron las palabras del capitán, Lionel Messi: "Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca".

Lo mismo con Julián Álvarez, al que le tocó volver a la titularidad contra Egipto: "Vivir esos minutos en el banco fue tremendo, pero tengo mucha alegría y mucha emoción. Es un equipo que se adapta a cualquier cosa tiene y que tiene mucho carácter".

Otro de los que habló fue Leandro Paredes, una de las figuras del partido y el protagonista de una acción salvadora tras el 2-2 de Argentina, que fue contundente: "Dimos la cara hasta el último minuto, lo importante es que pasamos de ronda".