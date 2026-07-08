Mundial 2026: un hincha se tatuó el quite de Leandro Paredes ante Egipto

El hincha se hizo el tatuaje horas después del partido y Paredes le dejó un "me gusta" en Instagram al ver la foto.

Hay jugadas de fútbol que quedan grabadas en la memoria colectiva, pero un hincha decidió llevarla un paso más allá: se la tatuó en la piel. Se trata del quite de Leandro Paredes ante Egipto, una intervención clave en el triunfo por 3-2 de la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 .

El volante de Boca Juniors cerró con un corte providencial una jugada que, de no haberla evitado, podía haber terminado en un contragolpe peligroso para el equipo africano. Horas después del partido, el usuario de Instagram identificado como Adri Aguilera82 publicó en su perfil las fotos de un tatuaje que recrea exactamente ese instante: el momento en que Paredes le quita la pelota a su rival.

El joven fanático aprovechó una de sus historias para dedicarle unas palabras al mediocampista: le escribió que era "lo más grande que hay". La respuesta no tardó en llegar. Paredes vio las fotos del tatuaje recién hecho y reaccionó con un "me gusta" en la publicación, gesto que no pasó inadvertido entre los seguidores del jugador.

No es la primera vez que este hincha en particular cruza camino con el volante campeón del mundo. Según se desprende de sus propias publicaciones, ya lo había conocido personalmente en uno de los entrenamientos de Boca Juniors en el predio de Ezeiza, donde el futbolista le firmó un autógrafo en una de las piernas, que luego también terminó convertido en otro tatuaje.

El quite de Paredes

Como aquel histórico cierre de Javier Mascherano ante Arjen Robben en la semifinal de Brasil 2014., el quite del capitán de Boca Juniors resultó determinante. Evitó lo que podía ser un gol que pondría nuevamente en ventaja al equipo africano a escasos minutos del final.

El partido tuvo de todo, El arquero Mostafa Shobeir le contuvo un penal a Lionel Messi en el primer tiempo, y Egipto capitalizó sus ocasiones: Yasser Ibrahim abrió el marcador y Mostafa Ziko amplió la diferencia, dejando a la Argentina al borde de la eliminación con una desventaja de dos goles.

Cristian Romero descontó de cabeza tras un centro de Messi, el propio capitán empató con una volea que pegó en el palo antes de entrar, y Enzo Fernández selló la remontada con un cabezazo en el segundo minuto de descuento, tras un centro de Lautaro Martínez. El resultado final quedó 3-2 a favor de la Albiceleste.

Con ese gol, Messi llegó a ocho tantos en el torneo, la misma cifra que Kylian Mbappé había logrado en Qatar 2022, y elevó su registro histórico en Copas del Mundo a 21 goles, la marca más alta entre todos los jugadores de la historia de la competencia.

Ahora la Selección Argentina se prepara para enfrentar en cuartos de final a Suiza, que eliminó a Colombia por penales. El cruce está pactado para el sábado, desde las 22:00 en Kansas City.