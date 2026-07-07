Regalías récord para el gobierno de Rolando Figueroa

Los números de junio marcaron una fuerte suba de los ingresos totales que recibió la provincia de Neuquén.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en junio ingresos por un total de 743.408 millones de pesos, producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas , recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional . Esto, al comparar con igual mes del año pasado, dio una suba desde el punto de vista real (contrastando la inflación) del orden del 34,1% por ciento.

El resultado en cuanto a los recursos del mes arrojó que lo percibido por las tres fuentes de ingresos fue de unos de unos 60 mil millones de pesos más que lo recaudado en mayo. Y la continuidad de una tendencia que se consolida: la economía de la provincia se sostiene en base a lo que surge de los recursos propios, principalmente de la actividad petrolera.

Los datos, dados a conocer por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia , dan cuenta que por regalías, más canon extraordinario de producción, Neuquén obtuvo 422.870 millones de pesos.

El aporte de las regalías

El aumento desde el punto de vista nominal fue de 128,9 por ciento pero implica una suba real enorme en porcentaje, con relación a junio del año pasado, alcanzando el 72,9%.

Las regalías de petróleo dejaron 327 mil millones de pesos, en una escalada ascendente que había alcanzado su pico en mayo ($292 mil millones) y que ahora fue superado. A su vez, las de gas totalizaron poco más de 89 mil millones.

En cuanto a los recursos provenientes del cobro de impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario) estos se mantienen, tanto en millones de pesos como en porcentaje, como la segunda fuente de ingresos de la provincia. Se ubicaron en 209.036 millones de pesos, con una variación interanual positiva y real del 8,4 por ciento, y de 2,5% en comparación con mayo.

Claudio Espinoza

Fondos nacionales en caída libre

Los fondos que envía el gobierno nacional volvieron a dar en baja, después de la excepción que significó mayo con la liquidación del vencimiento anual del impuesto a las Ganancias en los balances de sociedades, que originó una mayor distribución de recursos coparticipables para todas las jurisdicciones del país.

Pero todo volvió a la normalidad en junio. Neuquén recibió 111.502 millones de pesos, de los cuales unos $89 mil correspondieron a coparticipación, mientras que a través de otros regímenes llegaron algo más de $22 mil millones. Esto dio una caía de real interanual de 4,6%.

En el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de ingreso, las regalías hidrocarburíferas representaron el 56,9 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (28,1%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional, que significaron tan solo el 15 por ciento (cuatro puntos porcentuales menos que en mayo) del total de fondos que percibe la provincia de Neuquén.