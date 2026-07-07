Qué dijo la Municipalidad sobre las licencias de conducir: por qué son falsas y el dato de la impresora robada hace años

Lucas Padín dio detalles de la causa iniciada en junio de 2025 y remarcó que la maniobra no partió del municipio. Dos empleados de esa área fueron demorados.

Las licencias de conducir se ofrecían como un trámite paralelo en Neuquén.

El director municipal de Licencias de Conducir de Neuquén , Lucas Padín, salió a dar explicaciones sobre el entramado de licencias truchas que derivó en la demora de cuatro personas, entre ellas una empleada y un empleado municipal que ya estaba bajo la lupa del área. ¿Eran falsas las licencias?

“No es que hicimos la denuncia y la dejamos ahí. Fuimos varias veces al Poder Judicial con la policía, nos reunimos con el Ministerio Público Fiscal para ver el estado de la causa”, dijo a LM Neuquén .

El funcionario sostuvo que la denuncia fue impulsada por la propia Municipalidad hace más de un año, específicamente el 13 de junio de 2025, y que la investigación permitió detectar irregularidades que no tenían origen en el organismo, sino de un circuito paralelo con contactos entre un grupo muy reducido de empleados.

Lucas Padin, director de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Neuquén, dio explicaciones de la investigación y dijo que hizo la denuncia hace un año.

Uno de los datos que circuló tras los allanamientos dispuestos por la fiscal Paula González y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén fue la versión de que había desaparecido una máquina municipal utilizada para imprimir las licencias.

Padín confirmó que ese hecho es real, pero aclaró que no tiene relación directa con la causa actual. Se trata de una impresora robada hace aproximadamente seis años, (desapareció de una oficina) en una gestión anterior a la suya en el área de licencias. Es una impresora marca Zebra, que se usa para imprimir plásticos.

“Esa máquina desapareció hace seis años aproximadamente. Es anterior a esta gestión”, explicó el funcionario, quien detalló que en su momento hubo denuncias y allanamientos —entre ellos en el barrio Islas Malvinas— pero que nunca se pudo recuperar el equipo.

Se trata de una impresora de la marca Zebra, exclusiva para la emisión de licencias de conducir y provista por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Los celulares secuestrados en los allanamientos de domicilios presuntamente ligados a empleados municipales por las licencias de conducir apócrifas.

Según precisó Padín, la Municipalidad de Neuquén cuenta con cinco de estos equipos: tres entregados directamente por la ANSV y dos adquiridos por el municipio, aunque siempre con autorización del organismo nacional.

“No es una impresora que vos la comprás por Mercado Libre”, graficó, para despejar la idea de que se trate de un insumo de fácil acceso.

“Pensábamos que quizás íbamos a tener suerte y podíamos dar con esa impresora, pero no”, admitió el director, dejando abierta la incógnita sobre qué máquina utilizó la organización para falsificar los documentos secuestrados en el último operativo.

Por qué las licencias son apócrifas

Padín fue muy gráfico al sostener que las licencias secuestradas son falsas, más allá de que a simple vista puedan parecer legítimas. El principal indicio es que no tienen correlato en el sistema SINALIC (Sistema Nacional de Licencias de Conducir), la base de datos nacional. “Si vos tenés esa licencia y vas a Mi Argentina, no la ves. No está en el sistema”, explicó.

El funcionario detalló que el municipio recibe los insumos —los plásticos numerados— directamente de Nación y que existe un control muy estricto. Por cada tanda de licencias que ingresa, se emite la misma cantidad, y cualquier impresión defectuosa se da de baja y se devuelve. A menos que haya existido algún "robo hormiga" de plásticos.

“En el último año y medio no puede ser nuestro”, afirmó, aunque no descartó que en el pasado pudiera haber existido algún caso aislado de sustracción de credenciales por parte de empleados.

También apuntó a otro detalle muy revelador. Las licencias truchas llevan la firma de un director anterior, cuando en Neuquén el cargo lo ocupa Padín desde mayo de 2024.

“Nos ha pasado de licencias emitidas en 2025 o hasta este año que dicen cualquier cosa, y eso ya te da la pauta de que no es real”, señaló.

Según explicó, hoy existen impresoras comerciales que emulan estos plásticos con bastante fidelidad, un fenómeno que —aclaró— tampoco es exclusivo de las licencias de conducir, porque también ocurre con credenciales de clubes y de eventos deportivos.

Un negocio que capta clientes "urgentes"

Consultado sobre el perfil de quienes recurren a este tipo de documentos, Padín señaló que suele tratarse de personas que necesitan una licencia con urgencia para trabajar, aunque también surgieron casos llamativos. Son gente con todas las categorías habilitadas —máquinas viales, agrícolas, motos de alta cilindrada— sin la trayectoria que normalmente eso implica.

Mencionó puntualmente el caso de un joven menor de 21 años que tenía una categoría habilitante para motos de más de 300 centímetros cúbicos, algo que la ley no permite a esa edad.

El director apuntó que la maniobra no es exclusiva de Neuquén y que en muchos casos la comercialización de estas licencias truchas tiene origen en organizaciones de Buenos Aires que operan captando clientes en distintas provincias.

Quiénes son los demorados y su vínculo con el municipio

Padín confirmó que las dos personas demoradas en el operativo de esta semana pertenecen —o pertenecieron— al área de Licencias de Conducir del municipio. Una de ellas ya hacía bastante tiempo que no trabajaba en la dependencia, y la otra seguía en funciones hasta hace algunos meses.

Sobre el varón, Padín remarcó que no tenía injerencia directa en el trámite de emisión de licencias (no firmaba ni otorgaba las credenciales) pero que continuaba prestando funciones dentro del área.

En cuanto a la otra empleada demorada, el director reconoció que el municipio ya tenía sospechas internas meses antes de radicar la denuncia formal el 13 de junio de 2025, a partir de un trámite que, según su descripción, “no se hizo del todo correctamente”.

A raíz de eso, dispuso que esa persona (que seguía trabajando en ese momento) quedara bajo un control más estricto en la delegación.

“La tenía en lo particular… siempre controlando absolutamente todo, pero nunca le pude probar nada”, explicó, y agregó que por su formación profesional prefiere actuar siempre con pruebas concretas antes que con sospechas.

Esa persona fue puesta “a disponibilidad”, apartada de sus tareas habituales, mucho antes del operativo policial de esta semana.

Sobre el rol que cada uno de los demorados pudo haber tenido dentro de la maniobra (si aportaban información desde adentro) si captaban clientes o si participaban de la operatoria completa, Padín fue cauto y evitó anticipar conclusiones. “No sé el rol de ellos en la investigación y mucho menos. Yo la he auditado y no tengo ningún tipo de cuestión para decir. Eso quizás a mí me excede”, señaló.

Cómo sigue la causa judicial

A partir de la denuncia que impulsó la propia Municipalidad tras el hallazgo de la primera licencia apócrifa. Desde entonces, según detalló Padín, el municipio trabajó de manera sostenida junto a la Policía y mantuvo reuniones periódicas con el Ministerio Público Fiscal para hacer seguimiento del expediente.

El funcionario dijo que la investigación no quedó estancada en la denuncia inicial: y que la comunidad siempre estuvo detrás de esa denuncia, más allá de que todo explotó en estos días.

“Fuimos varias veces al Poder Judicial con la policía, trabajamos mucho hasta que finalmente ayer salen estos resultados”, señaló.

“Estamos tranquilos”: la posición del municipio

De cara a la causa judicial, Padín sostuvo que la Municipalidad está tranquila porque fue el propio organismo el que impulsó la denuncia y aportó como prueba otras licencias truchas retenidas en trámites de renovación.

El funcionario admitió que el área de licencias de conducir “tiene muchos intereses” y que eso la vuelve especialmente sensible a este tipo de maniobras, pero remarcó que desde la emisión oficial el municipio no tuvo responsabilidad. “Con total seguridad, esa no partieron del área, y nosotros trabajamos en consecuencia con eso”, concluyó.