Horóscopo del domingo 5 de julio: las predicciones signo por signo

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Este domingo 5 de julio, el horóscopo dice que es un día ideal para fortalecer las relaciones amorosas para quienes están en pareja y aquellos que no, el amor lo está rondando, salgan de casa y vayan en busca de él.

A continuación, un repaso signo por signo con las claves en amor , dinero , trabajo y energía personal para aprovechar mejor este día.

Horóscopo del domingo 5 de julio

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Si sales, bájale a los gastos y a las copas porque luego vas a andar rascándole a las piedras a mitad de semana por andar de espléndido con gente malagradecida. En el amor, ya no le busques tres pies al gato con reclamos absurdos; si traes humor de perros por el trabajo, mejor quédate solo. Analiza bien un negocito chico que te van a proponer.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Ya sácate de la cabeza los problemas de la oficina y deja de darles vueltas en tu recámara; aprovecha el cierre del fin de semana para descansar y no enfermarte de puro estrés a lo buey. Te llegará un mensaje sorpresa de alguien del pasado; tú sabrás si le abres la puerta o de plano la dejas bien cerrada con tres candados.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Te vas a enterar de una mentira de alguien que se decía tu amigo del alma; te va a doler la traición, pero agradece que te abrieron los ojos. Lo bueno es que te llegará un dinerito inesperado por depósito que ya dabas por perdido; úsalo con inteligencia para pagar tus deudas. En el amor, ponte guapo o guapa porque vas a jalar muchas miradas.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Bájale dos rayitas al drama familiar y no te metas en camisas de once varas ni en pleitos que no son tuyos; que cada quien se rasure con su propia navaja. Te urge un cambio de aires, así que sal a caminar un rato para despejar la mente. En la noche, un amigo muy querido te va a buscar para soltarte un secreto.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Traes el orgullo muy arriba y podrías mandar a volar a alguien que de verdad te quiere por no querer dar el brazo a torcer en una discusión boba; bájale tres rayitas a tu soberbia. Vienen buenas oportunidades para conectar con gente que te ayudará a crecer en tus proyectos. Si haces ejercicio, cuida un buen tus rodillas.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Deja de estar planeando cada minuto de tu descanso como si fuera junta de trabajo; relájate un buen y deja que la vida te sorprenda, te hace falta fluir. Date un gustito con un dinerito extra que tenías guardado y que te venías negando. En el amor, ponte las pilas y recuerda que las palabras se las lleva el viento; la confianza se gana con hechos.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Viene una energía excelente para el romance y la conquista. Si estás soltero, no te quedes encerrado y sal a dar la vuelta, que el amor te anda rondando de cerca. Además, recibirás la llamada de un familiar lejano con una noticia muy bonita que te va a reconfortar el corazón.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Traes el sexto sentido bien afilado, así que si sientes una vibra extraña en algún lugar o con alguien, hazle caso a tu intuición y píntate de colores de ahí de inmediato. Vas a tener un gasto imprevisto con la casa o el carro que te va a mover el presupuesto, pero nada que no saques adelante rápido. Duerme tus horas completas para recargar pilas.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Te va a caer una invitación de última hora para una reunión o fiesta y te la vas a pasar increíble, así que no pongas pretextos flojos y lánzate. En el amor, ya deja de mendigar la atención de quien no tiene tiempo para ti; valórate un poquito más, mijo o mija. Te llegará un golpe de suerte con una excelente noticia de lana.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Por fin tienes chance de mandar a volar la pesada rutina, así que aprovecha para consentirte con tu comida favorita o quedarte a gusto viendo series en la cama. No le cuentes tus planes a cualquiera porque las envidias andan con todo en este inicio de mes; solo confía en los tuyos. Te llegará un mensaje especial que te sacará una buena sonrisa.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

No intentes encajar a la fuerza en grupitos sociales donde tienes que aparentar algo que no eres; tu esencia es única y al que no le guste tu brillo, que le llegue por donde vino. Traes una racha de mucha creatividad, ideal para planear ese proyecto independiente que traes entre manos. Eso sí, evita los excesos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Ya suelta las culpas del pasado que no te corresponden; en su momento hiciste lo mejor que pudiste con la madurez que tenías. Dedica el tiempo a conectar contigo mismo, a meditar o a estar tranquilo en casa con tus mascotas. Se nota un cambio muy positivo en tus relaciones porque por fin aprendiste a poner límites firmes.