La obra de la nueva Ciudad Deportiva de Melipal ya tiene fecha de inauguración

Se trata del Salón de Actividades Físicas (SAF), que funcionará en el oeste capitalino. Ya se realizan los trabajos de hormigonado.

La consolidación de infraestructura deportiva bajo techo avanza a paso firme en el oeste de Neuquén: los equipos operativos concentran sus tareas en el barrio Melipal , donde la construcción de la nueva Ciudad Deportiva ingresa en una fase clave para culminar las estructuras de base y dar paso al levantamiento de los muros perimetrales, según informó el municipio.

La obra cuenta con un plazo de ejecución estipulado en 450 días y se prevé su inauguración para mayo de 2027.

El proyecto integral del Salón de Actividades Físicas (SAF), ejecutado a partir de una planificación técnica orientada a la equidad territorial, “registra un progreso continuo favorecido por las buenas condiciones climáticas y las características del suelo en el sector.

Los trabajos actuales se enfocan en los detalles finales del volcado de hormigón en el predio ubicado junto al Jardín 31 y la escuela primaria, un espacio institucional clave donde históricamente funcionó el playón del barrio”, se indicó.

“Esto es la gestión, lugares donde hemos logrado la igualdad, la inclusión y la oportunidad para todos y la verdad estamos con un plan de avance de obra muy interesante. Llevamos casi el 20% del total de esa obra”, detalló Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica.

Alcances del proyecto

Esta intervención contempla una estructura edilicia de 1.500 metros cuadrados que incluye la construcción de columnas, vigas, tabiques de contención, veredas perimetrales, accesos adaptados y el sector destinado a las tribunas. Ya se concluyeron tareas esenciales vinculadas al tendido de las instalaciones de la red de cloacas, garantizando la funcionalidad técnica desde las bases del edificio antes de avanzar con el montaje de las estructuras superiores.

Con este nivel de avance físico cercano al 20%, la obra ingresa en la transición hacia la fase de elevación. La finalización del hormigonado permitirá iniciar el ordenamiento de los muros y las vigas superiores necesarias para sostener la perfilería metálica y proceder al montaje definitivo de los techos.

“Hoy estamos en los próximos días a finalizar todo lo que es el hormigonado de las instalaciones del nuevo SAF en el barrio Melipal, que esto incluye las columnas, vigas, sectores de tribuna, tabiques, contención, veredas, accesos y las instalaciones de la cloaca. Es decir, es la base de todo el gimnasio para después empezar a mirarlo para arriba, que tiene que ver con la organización de los muros, vigas para poder montar los techos”, especificó el funcionario sobre los pasos técnicos a seguir.

El área de juego estará equipada con tableros y arcos reglamentarios para la práctica de básquet, vóley y futsal, y tendrá una capacidad para albergar a 500 personas sentadas en sus gradas.

El concepto de Ciudad Deportiva aplicado por la Municipalidad responde a la reconversión de predios municipales existentes mediante la incorporación de infraestructura cubierta y la mejora de los espacios al aire libre.

Qué instalaciones tendrá

En Melipal, el gimnasio cerrado se complementa con la cancha de fútbol de césped sintético y una pista de patín que se encuentra incluida dentro del programa municipal de reasfaltado de pistas.

Este esquema de trabajo ya se implementó con éxito en los barrios San Lorenzo, Parque Industrial y Confluencia, también en Hi.Be.Pa donde el municipio transformó un playón en un centro deportivo cerrado y calefaccionado.

Los salones registran un uso intensivo por parte de los vecinos desde las 8 hasta las 24 de lunes a viernes, reservando los fines de semana para competencias locales, eventos y actividades de organizaciones intermedias.

“Estamos finalizando este proceso con una inversión histórica que tiene la ciudad porque es la cuarta mini Ciudad Deportiva de cinco que hemos proyectado en estos 8 años”, remarcó Serenelli.

El desarrollo del proyecto en Melipal también incorpora una fuerte impronta social a través del trabajo articulado con las comisiones vecinales, iglesias y merenderos de la zona, facilitando que niños, niñas y jóvenes de sectores aledaños accedan a actividades físicas gratuitas coordinadas por profesores municipales.

Una nueva SAF

En paralelo al avance en el oeste, las áreas técnicas de la Municipalidad evalúan la planificación de un quinto SAF para la capital, centrado en la reconstrucción integral del gimnasio del barrio Gregorio Álvarez para dotarlo de una cancha reglamentaria de 40 por 20 metros y una capacidad ampliada para recibir entre 700 y 1000 espectadores.

“La cuarta mini Ciudad Deportiva que llevamos desarrollando es un sello del intendente Mariano Gaido”, concluyó el secretario.