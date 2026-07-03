Corte de calles en pleno centro por el partido de la Selección: en qué zona y a qué hora inicia

Este viernes, la Policía volverá a montar un operativo especial de seguridad en inmediaciones del monumento a San Martín.

Ante la expectativa por un nuevo partido de la Selección Argentina , la Policía del Neuquén diseñó, nuevamente y por cuarta vez, un operativo especial de seguridad concentrado en el Monumento al General San Martín, el punto neurálgico de las celebraciones en la capital provincial.

El Comisario Mayor Pablo Monje, Director de Seguridad Confluencia, confirmó que se mantendrá el esquema de anillos de seguridad que se viene implementando desde el inicio del Mundial.

El operativo busca garantizar que el festejo sea pacífico mediante una metodología ya probada en las tres instancias anteriores. Según explicó Monje en diálogo con LU5, se busca "evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, pirotecnia, elementos cortopunzantes o algún otro elemento con el cual puedan llegar a generar algún tipo de agresión" .

Para lograr este objetivo, se dispondrán retenes en los accesos al área central donde se realizarán cacheos preventivos a todas las personas que deseen acercarse al epicentro de la celebración. "La idea es prevenir el ingreso de elementos prohibidos para que el festejo se pueda llevar adelante de la mejor manera", destacó Monje.

Cronograma y cortes de tránsito

El despliegue policial comenzará formalmente a las 18, aunque se intentará demorar los cortes de calle lo máximo posible para no afectar a los trabajadores que regresan a sus hogares en plena hora pico

De esta forma, los cortes de tránsito iniciarán, estimativamente, alrededor de las 19:30, mientras que el horario de finalización es Incierto y dependerá del flujo de gente. En el partido anterior, las tareas finalizaron cerca de las 4:30 de la madrugada.

Complejidad en el tránsito vehicular

Un dato relevante de esta jornada es que la Dirección de Tránsito de la Policía será la única encargada de la cobertura vial, ya que el personal municipal se encuentra abocado a las obras en la Avenida Mosconi. Esta situación dificulta el flujo vehicular en las calles aledañas.

"Estamos llevando adelante el operativo únicamente con personal policial... el hecho de tener la Mosconi en construcción también dificulta un poco el tránsito vehicular", reconoció el jefe policial, quien además pidió a la ciudadanía evitar conductas de riesgo, como viajar en cajas de camionetas o asomarse por las ventanas de los vehículos.

Este es el cuarto operativo consecutivo que organiza la fuerza y, según Monje, la planificación contempla seguir trabajando bajo esta modalidad en las instancias siguientes: "Tenemos pensado organizar el operativo hasta Octavos... hasta la final, en definitiva".

Las autoridades instan a la población a festejar con tranquilidad y responsabilidad para asegurar que el centro neuquino sea escenario de una fiesta colectiva sin incidentes