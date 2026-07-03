Rescate extremo en Villa Pehuenia: cinco turistas siguieron el GPS y quedaron varados en la nieve

Dos camionetas quedaron atrapadas en un tramo intransitable de la Ruta Provincial 23, cuando intentaron ingresar a un paso cerrado. El operativo demandó 6 horas de trabajo.

Un rescate extremo se registró durante la madrugada de este viernes, cuando dos camionetas quedaron atrapadas en la nieve sobre la Ruta Provincial 23 , entre Pino Hachado y Villa Pehuenia . El operativo rescató a cinco turistas provenientes de Buenos Aires y Córdoba, que quedaron varados cuando intentaron ingresar a un camino cerrado.

La intervención comenzó alrededor de las 20 horas , cuando el personal de la sección "Pino Hachado" dependiente del Escuadrón 32 "Las Lajas" recibió el aviso sobre dos familias que habían quedado inmovilizadas por la acumulación de nieve, en un tramo intransitable. La emergencia coordinó un operativo especial con Gendarmería Nacional para llegar hasta el lugar de difícil acceso.

El personal de Gendarmería Nacional asistió al lugar, donde encontraron a las dos familias abordo de los dos vehículos pick up 4x4 en la ruta, a la altura del Paraje "Mallín Chileno" debido a los bardones de nieve en la calzada.

El operativo se extendió desde las 20 hasta las 2 de la madrugada

Ante la emergencia, se coordinó un operativo de rescate conformado por una patrulla motorizada y personal del Grupo de Especialistas de Alta Montaña (G.E.A.M) quienes se movilizaron de forma inmediata hacia el sitio indicado por el grupo.

Los turistas siguieron las indicaciones de GPS.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a los visitantes, quienes permanecían en el interior de las camionetas, para resguardarse de las bajas temperaturas. El despliegue de los equipos de emergencia demandó seis horas de trabajo y el operativo finalizó a las 2 de la mañana, lo que permitió rescatar a las cinco personas: cuatro mayores de edad y un menor.

Según se informó, el acceso al sector presentó grandes dificultades debido a las condiciones del terreno. Por ese motivo, fue necesaria la intervención de un camión de gran porte de Gendarmería Nacional para extraer las camionetas de la placa de nieve, ya que las unidades de Bomberos Voluntarios no pudieron ingresar al sector donde estaban atrapadas.

El operativo demandó seis horas de trabajo.

Los turistas provenían de Pilar, en la provincia de Buenos Aires y de Córdoba capital. Según informaron los visitantes, el grupo estaba recorriendo la provincia de Neuquén y el sistema de navegación GPS los desvió hacia ese camino intransitable.

El GPS los dirigió por ese camino intransitable

Al parecer, el grupo quería trasladarse hacia un sector específico para conocer los paisajes, pero el sistema de geolocalización los dirigió hacia ese camino. Las autoridades señalaron que esa ruta estaba cerrada y contaba con una barrera de bloqueo, pero los conductores igualmente continuaron la marcha hasta quedar atrapados.

Los turistas estuvieron expuestos a bajas temperaturas por varias horas.

Afortunadamente, las familias lograron comunicarse para pedir ayuda. La cobertura brindada por las antenas instaladas en una estancia de la zona, fueron claves para solicitar asistencia, lo que permitió activar el operativo de rescate.

La ruta estaba cerrada y con una barrera de bloqueo, pero los turistas siguieron igual

Una vez que fueron retirados los vehículos del sector, los turistas fueron trasladados en una camioneta municipal hasta Villa Pehuenia, donde quedaron alojados en una cabaña para poder descansar antes de tomar el viaje de retorno a su ciudad.

Las autoridades remarcaron la importancia de respetar la señalización vial, las barreras de cierre y los cortes de ruta, fundamentalmente durante el invierno, para evitar situaciones de riesgo en sectores peligrosos por la acumulación de nieve y bajas temperaturas.