Durante muchos años se la escribió gráficamente acentuada . Sin embargo, un cambio de regla en 2010 se la quitó, aunque hasta hoy se mantiene la confusión.

Casi todos le ponen tilde pero la RAE aclaró que esta palabra no la lleva: de cuál se trata

La RAE le da a la tilde un papel fundamental en la escritura del español. Su función es señalar qué sílaba se pronuncia con mayor fuerza y también diferenciar palabras que se escriben igual pero tienen significados o funciones distintas. Sin embargo, muchas veces se coloca por intuición y termina siendo utilizada de forma incorrecta.

Uno de los casos más comunes es el de la palabra " guion ", que muchas personas habitualmente escriben con tilde a pesar de que la Real Academia Española establece que debe ir sin ella . ¿Pero por qué suele repetirse constantemente este error? Principalmente, por un cambio en la regla de su escritura.

La palabra “ guion ” se articula de dos formas: con diptongo , como monosílaba ; o con hiato , como bisílaba . La articulación con diptongo es la normal en amplias zonas de Hispanoamérica, especialmente en México y en el área centroamericana. Por el contrario, en otros países del continente, como Argentina, Ecuador, Colombia o Venezuela, al igual que en España, se articula con hiato.

La entidad suele responder dudas ortográficas a través de su página web y redes sociales.

Con independencia de cómo la articule cada hablante, se debe escribir siempre sin tilde por tratarse de un monosílabo a efectos ortográficos, ya que la secuencia vocálica que contienen (vocal cerrada seguida de vocal abierta tónica) se considera siempre un diptongo a la hora de aplicar las reglas de acentuación.

Por la misma razón, se escriben sin tilde otras palabras que, por contener esta secuencia, resultan ser monosílabas a efectos ortográficos: entre los ejemplos se encuentran ion, muon, pion, prion, Ruan, Sion, truhan.

El cambio de regla que aún genera confusión

La diversidad en la articulación de “guion” generó consecuencias en la escritura, específicamente, en el uso de la tilde. Con hiato, era considerada una palabra aguda terminada en N, por lo que llevaba tilde. Pero por otro lado, los que la consideraban un monosilabo, cumplían con la regla y no se la colocaban.

La RAE fue fundada en 1713 y está dedicada a velar por el buen uso del español.

Esta disparidad de criterios provocó que la RAE busque unificarlo. Y desde el año 2010, la normativa oficial establece que este término debe considerarse un monosílabo a efectos ortográficos, por lo que ya no se acentúa gráficamente.

Las reglas de la RAE para colocar la tilde

La institución española establece un conjunto de reglas generales que permiten determinar qué palabras deben llevar tilde y cuáles tienen que escribirse sin ella. Conocerlas no solo ayuda a escribir correctamente, sino que también permite comprender mejor la estructura fonética y ortográfica. Algunas de ellas son:

Palabras agudas: son aquellas cuya sílaba tónica es la última. Llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal, como por ejemplo café, mamá y canción. Sin embargo, existen excepciones: las agudas terminadas en más de una consonante no llevan tilde, como robots.

son aquellas cuya sílaba tónica es la última. Llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal, como por ejemplo café, mamá y canción. Sin embargo, existen excepciones: las agudas terminadas en más de una consonante no llevan tilde, como robots. Palabras graves: tienen la sílaba tónica en la penúltima posición y llevan tilde cuando terminan en una consonante distinta de N o S, como por ejemplo árbol, difícil, álbum y lápiz.

tienen la sílaba tónica en la penúltima posición y llevan tilde cuando terminan en una consonante distinta de N o S, como por ejemplo árbol, difícil, álbum y lápiz. Esdrújulas: tienen la sílaba tónica en la antepenúltima posición. La regla es especialmente sencilla: todas llevan tilde sin importar cuál sea su letra final. Por ejemplo música, teléfono, sábado, médico, análisis y pájaro.