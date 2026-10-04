Horóscopo del domingo 4 de octubre: las predicciones signo por signo

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

El horóscopo de este domingo 4 de octubre de 2026 , anticipa una jornada en la que los movimientos astrales pueden influir en el ánimo, las decisiones y la manera de vincularse de cada signo del zodíaco. Las energías del día invitan a prestar atención a las oportunidades, pero también a evitar decisiones impulsivas.

En el amor, el trabajo y las finanzas , cada signo atravesará el domingo con distintas posibilidades y desafíos. Algunos encontrarán un momento favorable para avanzar con proyectos pendientes, mientras que otros deberán tomarse el día con más calma y revisar sus prioridades.

Conocé qué le deparan los astros y cuáles son las claves para aprovechar al máximo esta jornada.

Horóscopo del domingo 4 de octubre

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La Luna en Leo enciende tus ganas de disfrutar, expresarte y hacer algo que realmente te entusiasme. Podés sentirte más creativo, espontáneo y con necesidad de salir de la rutina. Es un buen momento para dedicarle tiempo a aquello que te hace feliz y mostrarte tal como sos.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Vas a necesitar sentirte cómodo, protegido y cerca de las personas que forman parte de tu mundo más íntimo. La Luna en Leo lleva tu atención hacia la familia y el hogar. Quizás tengas ganas de embellecer tus espacios, recibir gente en casa o simplemente quedarte donde te sentís seguro.

Géminis (del 21 de mayo al 21 de junio)

La Luna en Leo activa las conversaciones, los encuentros y el movimiento. Podés sentirte más comunicativo y con ganas de compartir lo que pensás. Una charla, un mensaje o una noticia puede alegrarte el día. Aprovechá para decir aquello que necesitás expresar, pero también para escuchar.

Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio)

Tu atención puede dirigirse hacia el dinero, tus recursos y aquello que te da seguridad. Tal vez tengas ganas de darte algún gusto o invertir en algo que te haga sentir bien. Disfrutá, pero evitá gastar solamente para levantar el ánimo. También es un buen momento para reconocer cuánto vale lo que hacés.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Con la Luna transitando tu signo vas a estar más sensible, expresivo y conectado con tus propias necesidades. Vas a querer sentirte visto, escuchado y valorado. Permitite ocupar tu lugar sin esperar permanentemente la aprobación de los demás. Hoy necesitás hacer algo que sea verdaderamente para vos.

Virgo (del 23 de agosto al 21 de septiembre)

Podrías sentir la necesidad de bajar el ritmo y alejarte un poco del ruido externo. La Luna en Leo te invita a descansar, cerrar pendientes emocionales y escuchar lo que sucede internamente. No hace falta estar siempre resolviendo algo. Un momento de tranquilidad puede ayudarte a recuperar energía.

Libra (del 22 de septiembre al 22 de octubre)

Amigos, grupos y proyectos cobran protagonismo. Podrías recibir una invitación, reencontrarte con alguien o sentir entusiasmo por un proyecto que compartís con otras personas. Es un buen momento para rodearte de gente que te inspira y te permite imaginar nuevas posibilidades.

Escopio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La Luna en Leo pone el foco sobre tus responsabilidades, objetivos y vida profesional. Podés sentir mayor necesidad de reconocimiento o de demostrar todo lo que sos capaz de hacer. Mostrá tus talentos, pero no te cargues con responsabilidades solamente para probar tu valor. Dejá que tu trabajo hable por vos.

Sagitario (del 22 de noviembre al 22 de diciembre)

Vas a necesitar movimiento, inspiración y algo que rompa con la rutina. La Luna en Leo puede despertar ganas de viajar, aprender, estudiar o vivir una experiencia diferente. Seguí aquello que despierte tu curiosidad. Cambiar de escenario, aunque sea por unas horas, puede devolverte entusiasmo.

Capricornio (del 23 de diciembre al 21 de enero)

Las emociones pueden sentirse un poco más profundas de lo habitual. Temas relacionados con confianza, intimidad o dinero compartido podrían ocupar tu atención. No necesitás tener todo bajo control. Permitirte reconocer lo que sentís puede ayudarte a comprender mejor qué necesitás de los demás.

Acuario (del 22 de enero al 21 de febrero)

Con la Luna transitando tu signo opuesto, los vínculos ocupan el centro de la escena. Podrías estar más pendiente de las necesidades o reacciones de otra persona. Es un buen momento para encontrarte, conversar y compartir, pero sin olvidarte de lo que vos también necesitás dentro de una relación.

Piscis (del 22 de febrero al 20 de marzo)

La Luna en Leo pone tu atención en la rutina, el trabajo y el cuidado cotidiano. Podés sentir ganas de ordenar, resolver pendientes o mejorar algún hábito. Tratá de no exigirte más de la cuenta. Hacer las cosas con entusiasmo es importante, pero también lo es respetar tus tiempos y tu energía.