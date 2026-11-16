Horóscopo: cómo impactará la llegada de Sagitario, según tu signo del zodíaco

La semana estará marcada por distintos cambios en el cielo que se registrarán con el correr de los días. El impacto en cada signo.

La semana vendrá cargada de distintas energías que se harán presentes a lo largo de la semana y tendrán influencia en cada uno de los signos del zodíaco . Es que habrá cambios importantes: Martes e unirá a Júpiter en Leo , la Luna pasa por Acuario, Piscis, Aries y Tauro. Por su parte, el Sol ingresa en su etapa en Sagitario.

Todo esos cambios tendrán un impacto especial en cada uno de los integrantes del horóscopo. Por este motivo, la astróloga Rocío Sabatini lanzó predicciones en un artículo del medio Clarín y contó detalles del impacto que tendrán estos cambios.

"La semana puede despertar tus ganas de tomar la iniciativa y recuperar protagonismo. La conjunción de Marte y Júpiter en Leo favorece la creatividad, los proyectos personales y la expresión de tus deseos . El desafío será no querer resolver todo de inmediato. Con el ingreso del Sol en Sagitario, comienza una etapa favorable para estudiar, viajar, explorar nuevas ideas y ampliar tus horizontes", dice el artículo.

Tauro

"Los movimientos del cielo ponen el foco en tu mundo emocional, familiar y en las bases sobre las que construís tu seguridad. La Luna en Piscis puede ayudarte a conectar con amistades y proyectos compartidos, mientras que el ingreso del Sol en Sagitario invita a revisar acuerdos, recursos y asuntos económicos compartidos. El domingo, con la Luna en tu signo, será una buena oportunidad para recuperar el equilibrio", confiesa.

Géminis

"Las conversaciones, los encuentros y las nuevas ideas pueden ocupar un lugar central durante estos días. La Luna en Acuario favorece el intercambio intelectual y la posibilidad de mirar una situación desde otra perspectiva. Con el ingreso del Sol en Sagitario, comienza un período importante para los vínculos y las relaciones de pareja. Será momento de revisar qué tipo de acuerdos querés construir", reza.

Y suma: "La semana invita a ordenar prioridades y prestar atención a tus necesidades personales. La conjunción de Marte y Júpiter puede movilizar asuntos relacionados con el dinero, los recursos y la autoestima. El ingreso del Sol en Sagitario pone el foco en las rutinas, el trabajo y el bienestar cotidiano. La clave será encontrar un equilibrio entre tus responsabilidades y el tiempo que necesitás para vos".

Horóscopo Negro Géminis.

Leo

"Marte y Júpiter se unen en tu signo y protagonizan uno de los movimientos más importantes de la semana. Esta combinación puede potenciar tu confianza, ambición y capacidad para tomar decisiones. Sentirás mayores deseos de avanzar, mostrar tus talentos y defender tus proyectos. El ingreso del Sol en Sagitario acompaña esta energía con creatividad, romance y ganas de disfrutar. Evitá confundir entusiasmo con urgencia", detalla.

Virgo

"La semana propone mirar hacia adentro y revisar situaciones que necesitan una respuesta emocional. La Luna en Piscis puede movilizar asuntos vinculares y mostrarte qué necesitás de los demás. Con el ingreso del Sol en Sagitario, el hogar, la familia y las cuestiones personales adquieren mayor protagonismo. Será importante encontrar un espacio de tranquilidad antes de asumir nuevos compromisos", sostiene.

Libra

"Los proyectos compartidos, las amistades y las conexiones sociales pueden traer novedades. La conjunción de Marte y Júpiter favorece las iniciativas grupales y la posibilidad de animarte a ocupar un lugar más visible. El Sol en Sagitario activa la comunicación, los estudios y los desplazamientos. Una conversación puede abrir una puerta que no habías considerado", afirma.

Escorpio

"Los últimos días del Sol en tu signo representan una oportunidad para reconocer cuánto cambiaste durante el último año y qué aspectos de tu identidad necesitás renovar. Marte y Júpiter pueden impulsar cuestiones profesionales y despertar ambiciones. El domingo, con el ingreso del Sol en Sagitario, comienza una etapa para revisar tus recursos, valores y prioridades económicas", revela.

Sagitario

"La semana marca el comienzo de un nuevo ciclo personal. El domingo 22, el Sol ingresará en tu signo y dará inicio a tu temporada de cumpleaños. La energía invita a recuperar entusiasmo, confiar en tus posibilidades y proyectar nuevas experiencias. La conjunción de Marte y Júpiter puede favorecer estudios, viajes y decisiones vinculadas con tu crecimiento. Es tiempo de ampliar la mirada", advierte.

Capricornio

"El cielo propone revisar cuestiones emocionales, intimidad y asuntos que necesitan mayor profundidad. La Luna pisciana puede favorecer conversaciones pendientes y una mirada más sensible sobre tus vínculos. Con el ingreso del Sol en Sagitario, comienza un período de introspección, descanso y cierre de ciclos. No todo avance necesita ser visible: algunas transformaciones suceden en silencio", sostiene.

Acuario

"Las relaciones, los proyectos colectivos y las amistades adquieren protagonismo durante la primera parte de la semana. La Luna en tu signo te invita a priorizar tus necesidades y recuperar autonomía. La conjunción de Marte y Júpiter puede movilizar acuerdos, asociaciones y vínculos importantes. El ingreso del Sol en Sagitario favorece las redes sociales, los proyectos grupales y los nuevos objetivos a futuro", soltó.

Piscis

"La semana comienza con una invitación a ordenar tus responsabilidades y reconocer qué objetivos merecen tu energía. La Luna ingresará en tu signo el miércoles 18 y aumentará la sensibilidad y la conexión con tus necesidades personales. Con el ingreso del Sol en Sagitario, el trabajo, la vocación y el desarrollo profesional ganan protagonismo. Será importante animarte a ocupar nuevos espacios sin perder de vista tus propios tiempos", avisa.