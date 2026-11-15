Se incendia una colchonería en Neuquén y el humo se ve a varias cuadras: cortan toda la zona

Las llamas se desataron en un local de calle Chubut, casi Mosconi. Hay cortes de tránsito y trabajan bomberos de Plottier y Cipolletti.

Una densa columna de humo negro empezó a levantarse este domingo sobre el bajo de la ciudad de Neuquén y en pocos minutos se convirtió en una postal visible desde varias cuadras a la redonda. El origen estaba en una colchonería ubicada sobre calle Chubut, casi Avenida Mosconi, donde un incendio de gran magnitud obligó a desplegar un fuerte operativo de emergencia.

Según pudo saber LM Neuquén, la combustión de colchones, espumas y telas, materiales altamente inflamables, alimentó las llamas y generó un humo espeso que rápidamente se extendió por el barrio.

Vecinos y automovilistas que circulaban por la zona alertaron sobre la situación mientras el fuego avanzaba dentro del local.

La presencia de las dotaciones y el riesgo para quienes transitaban por el lugar obligaron a cortar la circulación sobre la ruta y en todo el perímetro cercano al comercio. El tránsito permanece desviado y se recomienda a quienes deban circular por el sector buscar vías alternativas hasta que los bomberos terminen de trabajar.

Corte total en la zona y refuerzos de Plottier, Cipolletti y Centenario

La magnitud del incendio hizo necesario sumar refuerzos de otras localidades. Al lugar llegaron bomberos voluntarios de Plottier, Centenario y también de Cipolletti, que trabajan en conjunto para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a construcciones linderas.

Hasta el momento no se informaron las causas que originaron el incendio ni si hay personas heridas o afectadas por la inhalación de humo. Tampoco se conoce la magnitud de los daños materiales en el comercio.

Para controlar el foco del incendio y evitar que el fuego se propague hacia casas y edificios, trabajan también Defensa Civil y ambulancias del Servicio Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

Noticia en desarrollo