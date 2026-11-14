Paritaria docente en Neuquén: el 46% de la masa salarial va a Educación y Martínez defendió el acuerdo por IPC

La ministra de Educación aseguró que “el porcentaje destinado a los salarios docentes no condiciona la negociación con ATEN”. Recordó que “la provincia mantiene vigente un acuerdo salarial hasta enero de 2027”.

En medio de un conflicto docente que vuelve a generar preocupación entre las familias neuquinas, la ministra de Educación de la provincia, Soledad Martínez , puso sobre la mesa dos datos centrales para entender la discusión salarial. “El 46% de la masa salarial del Estado provincial corresponde a Educación y los docentes mantienen vigente un acuerdo de recomposición por inflación que se extiende hasta enero de 2027”, explicó.

Durante una entrevista en el programa Al Final de Todo, por LU5 AM600 , la funcionaria defendió la política salarial del gobierno de Rolando Figueroa y explicó por qué considera necesario analizar la negociación con ATEN dentro de un contexto económico más amplio.

La discusión no es para menos. Mientras el gremio evalúa nuevas medidas de fuerza, el Ejecutivo busca avanzar con una paritaria anticipada que permita alcanzar un acuerdo antes del inicio del ciclo lectivo 2027.

El 46% de la masa salarial corresponde a Educación

La ministra fue consultada sobre la composición de la masa salarial, y si el 46% de la participación de los salarios de educación era una limitante a la hora de negociar hacia adentro del gobierno y ante el gremio ATEN.

"No es una limitante, pero sí me parece que es un dato que hace a la lectura contextual", respondió Martínez.

La ministra sostuvo que “ese número debe analizarse junto con el esfuerzo económico que viene realizando la provincia para sostener los salarios docentes y financiar el funcionamiento del sistema educativo”.

"Es un dato para tener en cuenta. Es un dato muy importante", insistió.

Desde su perspectiva, “el peso del sector educativo dentro de la estructura salarial pública también refleja una decisión política sobre la distribución de los recursos provinciales”.

Martínez remarcó que “la mayoría de los fondos previstos para salarios estatales corresponde a los trabajadores de la educación” y vinculó esa realidad con “las prioridades de la gestión".

El acuerdo salarial vigente llega hasta enero de 2027

La funcionaria también buscó aclarar un aspecto que considera fundamental: la negociación actual no responde al vencimiento del acuerdo salarial, sino a la intención del Gobierno de anticipar la discusión correspondiente al próximo año.

"Nosotros estamos cumpliendo la pauta de recomposición salarial acordada con el sindicato en el 2026", afirmó.

El convenio vigente contempla actualizaciones salariales vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), mediante un mecanismo de recomposición acordado con el gremio para todo el período.

Martínez explicó que “fue el propio sindicato el que solicitó una pauta anualizada durante la negociación anterior, una particularidad que diferencia el convenio docente de otros acuerdos estatales”.

Por eso, destacó que “el Gobierno ya está discutiendo los salarios de 2027 cuando todavía resta concretar la última actualización correspondiente al acuerdo de 2026”.

El objetivo, señaló, “es sostener negociaciones anticipadas que brinden previsibilidad a los trabajadores y permitan comenzar el próximo ciclo lectivo sin conflictos pendientes”.

Neuquén y Nación: dos escenarios salariales diferentes

La ministra también comparó la política salarial neuquina y la situación de la negociación docente a nivel nacional.

Martínez cuestionó “la discontinuidad del diálogo salarial nacional y afirmó que la paritaria docente llevaba tres años sin reunirse”. Hace algún tiempo CTERA informó que hubo encuentros de negociación nacional en marzo y abril de 2026, aunque rechazó las propuestas salariales presentadas.

Más allá de esa diferencia, la ministra destacó que “Neuquén mantiene un mecanismo de actualización salarial por IPC, con un acuerdo anual y negociaciones anticipadas para el período siguiente”.

También recordó que, “luego de que Nación dejara de transferir los fondos correspondientes al Incentivo Docente (FONID) y la conectividad, el Gobierno provincial decidió sostener esos conceptos con recursos propios”.

A ese esfuerzo sumó “las inversiones en infraestructura escolar, equipamiento, movilidad y partidas para el funcionamiento de las instituciones educativas”.

Según explicó, “parte de esos gastos anteriormente debía ser afrontada por los propios docentes o resuelta directamente en las escuelas”.

El desafío de alcanzar un acuerdo y garantizar las clases

Aunque defendió el esquema salarial provincial, Martínez reconoció su preocupación por la falta de resolución del conflicto con ATEN.

La ministra se mostro esperanzada con “la mesa de negociación prevista para el lunes permita avanzar en el reconocimiento de particularidades del trabajo docente y recuperar el diálogo con el sindicato”.

En ese escenario, la discusión excede los porcentajes y las partidas presupuestarias. También involucra a miles de familias que atraviesan el cierre del año escolar con incertidumbre sobre la continuidad de las clases.

Claudio Espinoza

Para el Gobierno, la negociación anticipada busca ofrecer previsibilidad salarial. Para los docentes, el debate continúa abierto sobre el alcance de la propuesta y las condiciones laborales.

Martínez cerró su análisis con una definición política sobre el lugar que ocupa el sistema educativo en la gestión provincial: "Para el gobierno de la provincia de Neuquén la educación es una prioridad".

El desafío ahora será traducir esa prioridad en un acuerdo que permita superar el conflicto y recuperar la normalidad en las aulas.