Discusión salarial 2027: ATEN se prepara para las asambleas este miércoles y jueves

Los docentes de toda la provincia decidirán cómo continúa su reclamo de aumento salarial. El Ejecutivo aún no envió convocatoria.

Los trabajadores de la educación de Neuquén se preparan para definir los próximos pasos de su reclamo salarial. ATEN realizará este miércoles y jueves asambleas en toda la provincia, donde las seccionales pondrán a consideración de los docentes las acciones a seguir, en un escenario marcado por la falta de una nueva convocatoria del Gobierno provincial para retomar la negociación.

La secretaria general del sindicato, Fany Mansilla, confirmó a LM Neuquén que las seccionales están terminando de organizar la comunicación con las escuelas y la modalidad de participación. En la capital la asamblea está convocada para el jueves a las 8.30 en el CPEM N° 72.

“Vamos a analizar las acciones a seguir porque después de la última reunión que tuvimos no hubo convocatoria a negociación. No tenemos comunicación con el Ejecutivo”, señaló Mansilla.

Claudio Espinoza

La dirigente explicó que el gremio llegará a las asambleas con una serie de demandas que ya fueron planteadas en la mesa de negociación. Entre los principales puntos se encuentra un aumento del 50% al salario básico, junto con la aplicación del IPC anualizado.

Además, ATEN reclama que el adicional por presentismo sea incorporado al básico, de manera que deje de funcionar como un concepto salarial separado y pase a formar parte de la estructura remunerativa de los docentes.

Mansilla sostuvo que el sindicato considera que la Provincia tiene margen para mejorar la propuesta que realizó hasta el momento y cuestionó que los trabajadores de la educación sean, según su planteo, los únicos que todavía no lograron cerrar un acuerdo salarial para 2027.

Claudio Espinoza

“Estamos insistiendo en que creemos que la provincia está en condiciones de mejorar el 4%”, afirmó la secretaria general, en referencia al porcentaje que el gremio considera insuficiente dentro de la discusión salarial.

La advertencia por la falta de convocatoria

Uno de los principales reclamos de ATEN es que el Ejecutivo vuelva a convocar formalmente a la organización sindical para continuar la negociación. Mansilla planteó que la ausencia de una nueva instancia de diálogo genera incertidumbre y advirtió que el conflicto podría escalar si no hay una respuesta oficial.

“El Gobierno tiene que llamarnos. Si no, lo tomamos como un destrato”, expresó.

La dirigente señaló que el planteo sindical no se limita a una discusión por porcentajes, sino que también busca llevar previsibilidad a las comunidades educativas. En ese sentido, sostuvo que es necesario alcanzar un acuerdo que permita que estudiantes y familias puedan comenzar el próximo ciclo lectivo con tranquilidad.

Mansilla cuestionó que el Gobierno pueda demorar la discusión hasta marzo del año próximo y señaló que esa posibilidad tendría un costo elevado para todos los sectores involucrados. Según indicó, desde ATEN no logran comprender si la falta de convocatoria responde a una estrategia de negociación o a la decisión de postergar la discusión salarial.

Claudio Espinoza

“No entendemos si sus razones son una estrategia o si realmente piensan esperar hasta marzo del año que viene, con un costo altísimo para todos”, sostuvo.

Con los mandatos que surjan de las distintas seccionales, el sindicato buscará establecer una posición común sobre las medidas que llevará adelante en caso de que no se retome la negociación. La posibilidad de profundizar el conflicto quedó planteada como una advertencia ante la falta de respuestas del Ejecutivo.

“Si no hay convocatoria se va a profundizar el conflicto. Vamos a analizar entre todos”, anticipó Mansilla.

De todos modos, la secretaria general aclaró que el gremio mantiene su disposición a continuar por la vía del diálogo y que, si el Gobierno convoca a una nueva reunión, ATEN asistirá como lo hizo en las instancias anteriores. “Nosotros igual tenemos la mejor vocación de diálogo. Si nos convocan, vamos a asistir como lo hicimos siempre”, aseguró.