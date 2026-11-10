Un enorme bazar abre sus puertas en Neuquén: amplia variedad de productos y un sorteo con importantes premios

NEW SHOP funcionará en el predio donde estaba el Diarco, sobre Perticone. Tendrá artículos de distintos rubros, estacionamiento propio y un sorteo de un auto, una moto, un iPhone y órdenes de compra.
Neuquén sumará una nueva propuesta comercial con la apertura de NEW SHOP, un amplio bazar que reunirá productos de distintos rubros en un mismo espacio. El emprendimiento abrirá sus puertas este miércoles 11 de noviembre y buscará convertirse en una alternativa para quienes buscan variedad de artículos y diferentes opciones de compra.
La inauguración será a las 10 de la mañana en Eugenio Perticone 2415, a pocos metros del puente carretero que conecta con Cipolletti, en el predio donde anteriormente funcionaba el supermercado mayorista Diarco. El establecimiento cuenta con un amplio espacio de atención y estacionamiento propio para que los clientes puedan ingresar con sus vehículos y realizar sus compras.
La propuesta de NEW SHOP incluye una importante diversidad de sectores. Entre ellos se encuentran artículos de bazar y cocina, maquillaje, ropa interior, calzado de verano, florería, ferretería, cotillón, librería, juguetería y productos para mascotas. También habrá artículos de decoración y jardinería, además de opciones vinculadas a la temporada navideña.
Uno de los atractivos anunciados para acompañar la apertura será un sorteo con importantes premios. Desde el día de la inauguración, las personas que realicen compras superiores a los 30.000 pesos recibirán un cupón para participar del concurso, cuyo sorteo se realizará en febrero.
Los premios anunciados son un automóvil, una motocicleta, un iPhone y órdenes de compra. De esta manera, cada compra que supere el monto establecido permitirá sumar una oportunidad para participar por alguno de los regalos.
En cuanto a los horarios, NEW SHOP informó que durante su jornada inaugural atenderá desde las 10 hasta las 21:30. Luego, su horario habitual será de lunes a sábado, de 9:30 a 21:30, mientras que los domingos abrirá desde las 12 hasta las 20.
Con esta inauguración, el predio de Perticone volverá a tener actividad comercial con un formato de bazar que concentra diferentes categorías de productos bajo un mismo techo. La apertura está prevista para este miércoles y desde el comercio invitaron a los vecinos de Neuquén y alrededores a conocer las instalaciones y recorrer los distintos sectores.
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