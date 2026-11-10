NEW SHOP funcionará en el predio donde estaba el Diarco, sobre Perticone. Tendrá artículos de distintos rubros, estacionamiento propio y un sorteo de un auto, una moto, un iPhone y órdenes de compra.

Un enorme bazar abre sus puertas en Neuquén: amplia variedad de productos y un sorteo con importantes premios

Neuquén sumará una nueva propuesta comercial con la apertura de NEW SHOP , un amplio bazar que reunirá productos de distintos rubros en un mismo espacio. El emprendimiento abrirá sus puertas este miércoles 11 de noviembre y buscará convertirse en una alternativa para quienes buscan variedad de artículos y diferentes opciones de compra.

La inauguración será a las 10 de la mañana en Eugenio Perticone 2415, a pocos metros del puente carretero que conecta con Cipolletti, en el predio donde anteriormente funcionaba el supermercado mayorista Diarco. El establecimiento cuenta con un amplio espacio de atención y estacionamiento propio para que los clientes puedan ingresar con sus vehículos y realizar sus compras.

La propuesta de NEW SHOP incluye una importante diversidad de sectores. Entre ellos se encuentran artículos de bazar y cocina, maquillaje, ropa interior, calzado de verano, florería, ferretería, cotillón, librería, juguetería y productos para mascotas. También habrá artículos de decoración y jardinería, además de opciones vinculadas a la temporada navideña.

Uno de los atractivos anunciados para acompañar la apertura será un sorteo con importantes premios. Desde el día de la inauguración, las personas que realicen compras superiores a los 30.000 pesos recibirán un cupón para participar del concurso, cuyo sorteo se realizará en febrero.

Los premios anunciados son un automóvil, una motocicleta, un iPhone y órdenes de compra. De esta manera, cada compra que supere el monto establecido permitirá sumar una oportunidad para participar por alguno de los regalos.

En cuanto a los horarios, NEW SHOP informó que durante su jornada inaugural atenderá desde las 10 hasta las 21:30. Luego, su horario habitual será de lunes a sábado, de 9:30 a 21:30, mientras que los domingos abrirá desde las 12 hasta las 20.

Con esta inauguración, el predio de Perticone volverá a tener actividad comercial con un formato de bazar que concentra diferentes categorías de productos bajo un mismo techo. La apertura está prevista para este miércoles y desde el comercio invitaron a los vecinos de Neuquén y alrededores a conocer las instalaciones y recorrer los distintos sectores.