Sepultado bajo la nieve: rescataron a un guía tras un error de comunicación que casi es fatal

Un grupo de snowboarders salvó a un instructor que quedó atrapado bajo una masa de nieve de seis metros en Siberia, luego del desplome de una cornisa.

Un guía de montaña quedó sepultado bajo una avalancha de seis metros en Siberia, Rusia, cuando el contingente de snowboarders a su cargo interpretó mal una seña y avanzó antes de tiempo sobre un saliente inestable, provocando el desplome masivo de la capa de nieve.

El instructor de 39 años se había adelantado al borde para comprobar la firmeza del terreno, detectando de inmediato que la superficie estaba suelta. Sin embargo, los deportistas creyeron que el descenso ya estaba habilitado y se acercaron en bloque por fuera de las pistas tradicionales, generando el exceso de peso que provocó el derrumbe.

La nieve arrastró al guía hacia el vacío y lo enterró a una profundidad equivalente a la altura de un edificio de tres pisos . Pese a la emergencia, Igor Lysenko mantuvo la calma y aplicó protocolos de supervivencia para asegurar una reserva mínima de aire. Así, evitó movimientos en falso mientras el grupo organizaba el auxilio.

Una carrera contra reloj con beepers y sondas

Una de las integrantes del grupo coordinó el rastreo inicial mediante un transceptor de avalanchas, un dispositivo electrónico conocido como beeper que resultó indispensable para captar la señal de emisión bajo la nieve.

Russian snowboard guide buried head-first in snow in Russia’s Khakassia



Igor Lysenko, 39, was rescued by his colleagues, who dug him out by hand and with shovels pic.twitter.com/Og26qAeJpn — RTRussia (@RT_Russia_) November 9, 2026

Con las coordenadas aproximadas marcadas por el aparato, los snowboarders desplegaron sondas metálicas y palas, y tras un primer intento fallido de perforación, dieron con la ubicación exacta del guía sepultado.

La excavación manual y con herramientas permitió liberar en primer lugar la zona del rostro, dándole oxígeno a Igor Lysenko.

Los videos que difundió la cuenta de Telegram de Mash mostraron el momento exacto en que el guía recuperó la visibilidad, dio señales de lucidez y levantó la mano en señal de victoria antes de salir por completo.

"¡Hoy no!": la frase viral que marcó el milagro en Siberia

Una vez a salvo, el instructor reconstruyó los minutos críticos ante medios de comunicación locales y detalló el margen de tiempo con el que contaban para evitar un desenlace irreversible.

"Sé cómo coordinarme en una avalancha, así que terminé en las capas superiores. Solo había un metro de nieve por encima de mí, y toda la avalancha tenía unos seis metros. Simplemente me quedé allí tumbado y oí a los chicos buscando y diciendo que me encontrarían pronto", declaró la víctima a 360.ru, remarcando que una demora de quince minutos habría sido fatal.

El guía contó que mantuvo la tranquilidad pese a estar bajo la nieve de manera repentina.

Durante el festejo de los rescatistas, uno de los integrantes exclamó la frase que quedó grabada en las imágenes difundidas: "¿Qué le decimos a la muerte? ¡Hoy no!".

El episodio se encadena con otro suceso similar reportado días antes en la zona de Sheregesh, donde dos practicantes de snowboard cayeron en un arroyo oculto bajo la nieve cerca del teleférico de Vostok y debieron ser desenterrados de urgencia tras permanecer atrapados durante dos minutos